İstanbul'da zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri tespit edildi! En büyük depremin üstünden 129 yıl geçti! Beklenen büyük İstanbul depremi için asıl kritik nokta...

İstanbul'da zeminin en sağlam ve en zayıf ilçeleri hakkında yapılan değerlendirmeler son aylarda merak konusu oldu. Bilindiği üzere her ilçenin kendisine ait zemin özellikleri bulunuyor. İstanbul'da özellikle 99 depremi öncesi binalar büyük risk taşıyor. Kahramanmaraş'taki depremin ardından büyük İstanbul depremi için hazırlıklar başladı. Herhangi bir deprem durumunda bile zemin yapılarının dayanıklılığı, binanın yapısına, inşa edildiği malzemelere ve yapıldığı döneme bağlı olarak değişebiliyor.