RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend İstanbul'da zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri tespit edildi! En büyük depremin üstünden 129 yıl geçti! Beklenen büyük İstanbul depremi için asıl kritik nokta...

İstanbul'da zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri tespit edildi! En büyük depremin üstünden 129 yıl geçti! Beklenen büyük İstanbul depremi için asıl kritik nokta...

En büyük depremin üstünden 129 yıl geçti! İstanbul'da zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri tespit edildi! Beklenen büyük İstanbul depremi için asıl kritik nokta için o ilçeler işaret edildi. İstanbul'da bazı ilçeler diğer ilçelere göre daha sağlam zeminlere inşa edildi. Örneğin Beykoz, Çekmeköy, Şile, Beylikdüzü gibi ilçelerde yer alan bölgeler diğerlerine göre daha sağlam görülüyor. Herhangi bir deprem durumunda bile zemin yapılarının dayanıklılığı, binanın yapısına, inşa edildiği malzemelere ve yapıldığı döneme bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İşte İstanbul'un zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri!

02.04.2023 14:48 - Son Güncelleme: 02.04.2023 14:48
En büyük depremin üstünden 129 yıl geçti! İstanbul’da zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri tespit edildi! Beklenen büyük İstanbul depremi için asıl kritik nokta...

İstanbul'da zeminin en sağlam ve en zayıf ilçeleri hakkında yapılan değerlendirmeler son aylarda merak konusu oldu. Bilindiği üzere her ilçenin kendisine ait zemin özellikleri bulunuyor. İstanbul'da özellikle 99 depremi öncesi binalar büyük risk taşıyor. Kahramanmaraş'taki depremin ardından büyük İstanbul depremi için hazırlıklar başladı. Herhangi bir deprem durumunda bile zemin yapılarının dayanıklılığı, binanın yapısına, inşa edildiği malzemelere ve yapıldığı döneme bağlı olarak değişebiliyor.

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En büyük depremin üstünden 129 yıl geçti! İstanbul’da zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri tespit edildi! Beklenen büyük İstanbul depremi için asıl kritik nokta...

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ...

6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Türkiye deprem risk haritası ve fay hatları merak edildi. Özellikle İstanbul ve çevresindeki fay hatları araştırılıyor.

Son deprem risk haritasına göre hangi ilçeler depreme dayanıklı? | VİDEO

En büyük depremin üstünden 129 yıl geçti! İstanbul’da zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri tespit edildi! Beklenen büyük İstanbul depremi için asıl kritik nokta...

İstanbul'da özellikle 99 depremi öncesi binalar büyük risk taşıyor. Riskli binaların dönüşümü içinse sağlam zeminli bölgelerin seçilmesi bekleniyor.

En büyük depremin üstünden 129 yıl geçti! İstanbul’da zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri tespit edildi! Beklenen büyük İstanbul depremi için asıl kritik nokta...

Riskli yapı tespiti için uzun zaman gerekli. Bunun yerine '1999 öncesi inşa edilen tüm yapılar riskli statüsünde' denilebilir. Evinin riskli olmadığını düşünenler test yaptırmalı.

En büyük depremin üstünden 129 yıl geçti! İstanbul’da zemini en sağlam ve zayıf ilçeleri tespit edildi! Beklenen büyük İstanbul depremi için asıl kritik nokta...

Böylece daha hızlı bir şekilde yüz binlerce konutun dönüşümden faydalanması sağlanır.

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