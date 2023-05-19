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Haberler Trend İstanbul’da olanlar dikkat! Fatih, Kadıköy, Sarıyer’de Pazar günü 07.00-10.00 saatleri, Şişli’de 11.30-14.00 saatleri arasında...

İstanbul’da olanlar dikkat! Fatih, Kadıköy, Sarıyer’de Pazar günü 07.00-10.00 saatleri, Şişli’de 11.30-14.00 saatleri arasında...

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günleri, İstanbul'un bazı ilçelerinde bulunan nüfus müdürlükleri sınavlara katılacak adaylar için açık olacak. Detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
19.05.2023 13:24 - Son Güncelleme: 19.05.2023 13:24
İstanbul’da olanlar dikkat! Fatih, Kadıköy, Sarıyer’de Pazar günü 07.00¬-10.00 saatleri, Şişli’de 11.30¬-14.00 saatleri arasında...

İstanbul'da olanlara duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü 11.30-14.00 saatlerinde Şişli ve 21 Mayıs Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Fatih, Kadıköy, Sarıyer'de nüfus müdürlükleri açık olacak.

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İstanbul’da olanlar dikkat! Fatih, Kadıköy, Sarıyer’de Pazar günü 07.00¬-10.00 saatleri, Şişli’de 11.30¬-14.00 saatleri arasında...

Türkiye'de yapılan sınavlar nedeniyle nüfus müdürlükleri açık tutuluyor. Bu kapsamda İstanbul Valiliği internet sitesi üzerinden duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda, bu Cumartesi ve Pazar günleri açık tutulacak nüfus müdürlüklerine yer verildi.

İstanbul’da olanlar dikkat! Fatih, Kadıköy, Sarıyer’de Pazar günü 07.00¬-10.00 saatleri, Şişli’de 11.30¬-14.00 saatleri arasında...

Konu ile ilgili açıklamada şöyle denildi:

ÖSYM Başkanlığı tarafından, 2023 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2023/3) 20 Mayıs 2023 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) ise 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır.

İstanbul’da olanlar dikkat! Fatih, Kadıköy, Sarıyer’de Pazar günü 07.00¬-10.00 saatleri, Şişli’de 11.30¬-14.00 saatleri arasında...

Sınava katılacak adaylardan, Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenlere "Sınav Giriş Belgesi" ile 2 (iki) adet fotoğrafını yanında getirmeleri halinde yeni T.C Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir.

İstanbul’da olanlar dikkat! Fatih, Kadıköy, Sarıyer’de Pazar günü 07.00¬-10.00 saatleri, Şişli’de 11.30¬-14.00 saatleri arasında...

Bu nedenle, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü 11.30-14.00 saatlerinde Şişli ve 21 Mayıs Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Fatih, Kadıköy, Sarıyer İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.

İstanbul’da olanlar dikkat! Fatih, Kadıköy, Sarıyer’de Pazar günü 07.00¬-10.00 saatleri, Şişli’de 11.30¬-14.00 saatleri arasında...

Diğer illerde sınava katılacak olan adaylar, illerinde açık olacak nüfus müdürlüklerinin bilgisine ÖSYM'nin internet sayfası üzerinden ulaşabilirler.

İstanbul’da olanlar dikkat! Fatih, Kadıköy, Sarıyer’de Pazar günü 07.00¬-10.00 saatleri, Şişli’de 11.30¬-14.00 saatleri arasında...
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