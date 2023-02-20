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Haberler Trend İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI 2023! İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler hangileri? Japon Mühendis '7.5 şiddetine bile dayanır' diyerek duyurdu!

İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI 2023! İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler hangileri? Japon Mühendis '7.5 şiddetine bile dayanır' diyerek duyurdu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından 'Büyük İstanbul Depremi' için vatandaşlar olası riskleri öğrenebilmek adına, yaşadıkları ilçelerin risk haritasındaki yeri incelemeye başladı. Japon Mühendis Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen olası depreme ilişkin İstanbul'un en dayanıklı ilçelerini duyurdu. Peki, İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? Anadolu- Avrupa yakası İstanbul depreme dayanıksız ilçeler-semtler hangileri? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
20.02.2023 10:03 - Son Güncelleme: 20.02.2023 10:06
İSTANBUL DEPREM HARİTASI 2023! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor 2023? Nereleri etkileyecek? İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası 10 ilimiz yıkıma uğradı. Asrın felaketi olarak tanımlanan depremde çok sayıda bina yıkıldı. Bu gelişmeler sonrası akıllara büyük İstanbul depremi geldi. Vatandaşlar yaşadıkları semtin depreme dayanıklı olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Arama motorlarında, " İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İstanbul'da depreme dayanıksız ilçeler-semtler hangisi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte o liste...

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İSTANBUL DEPREM HARİTASI 2023! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor 2023? Nereleri etkileyecek? İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ: JAPON MÜHENDİS AÇIKLADI

32 yıldır Türkiye'de çalışmalar yapan Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen olası depreme ilişkin İstanbul'un en dayanıklı ilçelerini açıkladı.

İSTANBUL DEPREM HARİTASI 2023! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor 2023? Nereleri etkileyecek? İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

Uzmanlar, Marmara Depremi'nin yakın gelecekte karşımıza çıkacağına dair uzlaşmışken Japon mühendis, 'İstanbul'un bu ilçelerinde 7.5 deprem olsa da büyük problem olmaz' diyerek ezber bozdu. İşte Japon bilim insanı Moriwaki'nin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalar...

İSTANBUL DEPREM HARİTASI 2023! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor 2023? Nereleri etkileyecek? İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

'İstanbul'da 1. ve 2. köprüde güçlendirmeler yapıldı.

İSTANBUL DEPREM HARİTASI 2023! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor 2023? Nereleri etkileyecek? İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

Aynı şekilde Mecidiyeköy'deki ana viyadük de güçlendirildi.

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