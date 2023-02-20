İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI 2023! İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler hangileri? Japon Mühendis '7.5 şiddetine bile dayanır' diyerek duyurdu!

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası 10 ilimiz yıkıma uğradı. Asrın felaketi olarak tanımlanan depremde çok sayıda bina yıkıldı. Bu gelişmeler sonrası akıllara büyük İstanbul depremi geldi. Vatandaşlar yaşadıkları semtin depreme dayanıklı olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Arama motorlarında, " İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İstanbul'da depreme dayanıksız ilçeler-semtler hangisi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte o liste...