Yeni konutlar hangi ilçeye yapılacak? İstanbul taşınacak semtler hangileri? İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? İşte tüm detaylar...

İstanbul 1.5 milyon konut taşıma işlemi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklama sonrası İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak sorusuna cevap aranıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Yeni konutlar hangi ilçeye yapılacak? İstanbul taşınacak semtler hangileri? İşte tüm detaylar...