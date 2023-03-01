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Haberler Trend Yeni konutlar hangi ilçeye yapılacak? İstanbul taşınacak semtler hangileri? İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? İşte tüm detaylar...

Yeni konutlar hangi ilçeye yapılacak? İstanbul taşınacak semtler hangileri? İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? İşte tüm detaylar...

İstanbul taşınıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Peki, İstanbullular nereye taşınacak? 1.5 milyon konut nereye yapılacak? İşte detaylar.

01.03.2023 12:03 - Son Güncelleme: 01.03.2023 12:03
İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Yeni konutlar hangi ilçeye yapılacak? İstanbul taşınacak semtler hangileri? İşte tüm detaylar...

İstanbul 1.5 milyon konut taşıma işlemi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklama sonrası İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak sorusuna cevap aranıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Yeni konutlar hangi ilçeye yapılacak? İstanbul taşınacak semtler hangileri? İşte tüm detaylar...

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İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Yeni konutlar hangi ilçeye yapılacak? İstanbul taşınacak semtler hangileri? İşte tüm detaylar...

Bakan Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Yeni konutlar hangi ilçeye yapılacak? İstanbul taşınacak semtler hangileri? İşte tüm detaylar...

İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON RİSKLİ KONUT TAŞINACAK

Bakan Kurum, İstanbul içinse önemli ifadeler kullandı. İstanbul'da 1,5 milyon riskli binanın tespit edildiğini söyleyen Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" diye konuştu.

İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Yeni konutlar hangi ilçeye yapılacak? İstanbul taşınacak semtler hangileri? İşte tüm detaylar...

Beklenen İstanbul depreminin etkisini en aza indirmek amacıyla harekete geçildi.

İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Yeni konutlar hangi ilçeye yapılacak? İstanbul taşınacak semtler hangileri? İşte tüm detaylar...

Megakent'te 15 milyon nüfusun olması ve sıkışık binalar, hasar riskini daha da arttırıyor.

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