Şuursuz Aşk’ın Yusuf'u İsmail Hacıoğlu’nun babası Fenerbahçe’nin yıldızı çıktı! Ebru Şahin’in partneri meğer ünlü futbolcunun oğluymuş...

Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kabadayı gibi birçok yapımda rol alan İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ile başrolünü üstlendiği Şuursuz Aşk'ın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Yusuf karakterini canlandıran oyuncunun hayatı merak edilip araştırılırken Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu duyanın ağzı açık kaldı. İsmail Hacıoğlu'nun babası Fenerbahçe'nin yıldızı çıktı!