Şuursuz Aşk’ın Yusuf'u İsmail Hacıoğlu’nun babası Fenerbahçe’nin yıldızı çıktı! Ebru Şahin’in partneri meğer ünlü futbolcunun oğluymuş...

Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kabadayı gibi birçok yapımda rol alan İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ile başrolünü üstlendiği Şuursuz Aşk'ın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Yusuf karakterini canlandıran oyuncunun hayatı merak edilip araştırılırken Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu duyanın ağzı açık kaldı. İsmail Hacıoğlu'nun babası Fenerbahçe'nin yıldızı çıktı!
Bir İstanbul Masalı, Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kabadayı, Anlat İstanbul ve daha nicesi... İsmail Hacıoğlu, yıllarca birçok dizi ve yapımda farklı farlı karakterlerle izleyici karşısına çıktı.
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Hacıoğlu, kariyeri gibi özel hayatıyla da çoğu kez adından söz ettirdi.
Özellikle ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla magazin manşetlerini bol bol süsledi.