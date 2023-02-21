İslam Memiş’ten altın için uyarı! Depremin ardından hali hazırda altını olanlar... 1 ata altın fiyatları bugün kaç para?

"Yeni rekorları geleceğini bilmekte fayda var"

Altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirmek isteyen yatırımcıları uyaran İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu. İslam Memiş; "Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum" diye belirterek; "Genellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan kişilerin şubat ayı içinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.