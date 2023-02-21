İslam Memiş'ten altın için uyarı! Depremin ardından hali hazırda altını olanlar... 1 ata altın fiyatları bugün kaç para?
İslam Memiş, Kahramanmaraş'ta görülen ve 10 ili oldukça fazla etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin sonrasında altın hususu ile alakalı yorumda bulundu. Deprem felaketi ile piyasalarda görülebilecek farklılıklar çoğu vatandaşı düşündürdü. İslam Memiş ise pazarda bazı ani hareketler olma ihtimalini iletti. 2023 yılı için altın fiyatlarına ilişkin aylar öncesinde önemli tahminler yapan uzman isim, tahminlerinin hala geçerli olduğunu da dile getirdi. İslam Memiş, piyasanın yükselişi ile beraber altının dışında gümüşe de yatırım yapmanın iyi bir seçenek olabileceğini kaydetti. İslam Memiş bu hafta itibarıyla altının 1.200 TL ve üzeri rakamlarla işlem göreceğini de sözlerine ekledi.
İslam Memiş'in birçok açıklaması altın içeren veya altına yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşların dikkatini çekiyor. Genellikle altın fiyatlarının süratli artışı ile merak duymaya başlayan vatandaşlar İslam Memiş'i yakın takibe aldı. Memiş bu süreçte gram altının fiyatının yükseliş zamanının orta noktalara geleceğini iletti. Bunun kısa vade bağlamında uygun bir durum olmadığını ekleyen Memiş, bunun uzun vadede avantajlı olacağından söz etti.
"Yeni rekorları geleceğini bilmekte fayda var"
Altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirmek isteyen yatırımcıları uyaran İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu. İslam Memiş; "Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum" diye belirterek; "Genellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan kişilerin şubat ayı içinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.
Şubat ayın içinde son bir geri çekilme!
Altında yeni rekorların beklendiğini belirten İslam Memiş; "Elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var.