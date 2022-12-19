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İŞKUR yurt dışı iş ilanları! Dolgun maaşla yurtdışı istihdam müjdesi!

İŞKUR tarafından oluşturulan Yurtdışı istihdam projesi büyük ilgi görüyor. Bu proje Türk ve yabancı işverenlerin yurtdışındaki işlerinde çalıştırmak amacıyla verdikleri işgücü istemlerinin karşılanmasını; yurt dışında çalışmak için başvuran iş arayanların işlemlerinin yerine getirilmesini; işverenlerin işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ilan izninin verilmesini; özel istihdam bürolarının yurt dışı istihdam hizmetlerinin düzenlemesine ilişkin işlemlerini; yurt dışı hizmet akitlerinin düzenlenmesi ve onaylanmasını kapsamaktadır. İşte İŞKUR yurtdışı iş ilanları ve konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
19.12.2022 11:20 - Son Güncelleme: 19.12.2022 11:20
İŞKUR yurt dışı iş ilanları! Dolgun maaşla yurtdışı istihdam müjdesi!

Yurtdışında çalışmak isteyen milyonlarca kişi İŞKUR tarafından yürütülen Yurtdışı İstihdam Projesi'ni takip ediyor. İşte tüm detaylar...

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İŞKUR yurt dışı iş ilanları! Dolgun maaşla yurtdışı istihdam müjdesi!

YURTDIŞI İSTİHDAM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Yurt dışı ile ilgili iş ve işlemler, İl Müdürlükleri / Hizmet Merkezleri tarafından yerine getirilir.

İŞKUR yurt dışı iş ilanları! Dolgun maaşla yurtdışı istihdam müjdesi!

İşverenlerin, İl Müdürlükleri / Hizmet Merkezleri ya da özel istihdam büroları kanalıyla veya kendilerinin doğrudan temin ettikleri işçilerle veya tayin ettikleri vekil arasında örneği Kurumca hazırlanan yurt dışı hizmet akdinin imzalanması ve İl Müdürlüklerine / Hizmet Merkezlerine onaylattırılması zorunludur. Bu hizmet akitlerindeki hükümler değiştirilemez. Ancak işveren, bu hizmet akdinde sayılan asgari haklar saklı kalmak kaydıyla işçinin götürüleceği ülkede geçerli olan çalışma koşulları ile ilgili bilgileri işçiye sunar.

Kuruma intikal eden yurt dışı işgücü istemlerinin karşılanabilmesi için İl Müdürlükleri / Hizmet Merkezleri mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı olmamak kaydıyla gerekli tedbirleri almak konusunda yetkilidir.

İŞKUR yurt dışı iş ilanları! Dolgun maaşla yurtdışı istihdam müjdesi!

YURTDIŞI İŞGÜCÜ İSTEMLERİ

İşveren, yurt dışı işgücü istemlerini Kurum kayıtlarından karşılamak veya yurt dışından aldıkları işlere kendi işçilerini götürmek ve sözleşmelerini onaylatmak için İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine başvurur.

İŞKUR yurt dışı iş ilanları! Dolgun maaşla yurtdışı istihdam müjdesi!

İŞVERENLERİN İBRAZ EDECEKLERİ BELGELER

İşgücü isteminin karşılanması ya da ilan izni için işverenlerden aşağıda belirtilen belgeleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine / Hizmet Merkezlerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

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