İŞKUR MAYIS 2023 İŞ İLANLARI açıldı! KPSS ŞARTSIZ işçi alımı! 100.000 üzerinde personel alımı duyurusu! Büro memuru, güvenlik, şoför...

İŞKUR tarafından yeni iş ilanları açıldı. 100 binden fazla iş ilanı için vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Mayıs ayının gelmesinin ardından bahar döneminde iş başvurusu yapmak isteyenler kontenjanları merak ediyor. Beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı ve birçok alanda yapılacak alımlar için şartlar sunuldu. İşte İŞKUR personel alımı ve başvuru şartları...