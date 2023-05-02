İŞKUR MAYIS 2023 İŞ İLANLARI açıldı! KPSS ŞARTSIZ işçi alımı! 100.000 üzerinde personel alımı duyurusu! Büro memuru, güvenlik, şoför...
Bahar dönemiyle birlikte İŞKUR tarafından yayınlanan yeni iş ilanları, iş arayan binlerce vatandaşın ilgi odağı oldu. Peki, İŞKUR ne zaman personel alımı yapacak? İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir? İş arayanların merak ettiği tüm detaylar haberimizde. İŞKUR, Türkiye'deki işsizliği azaltmak amacıyla faaliyet gösteren bir kurumdur. Her yıl düzenli olarak, kamu ve özel sektör işverenleri tarafından sağlanan iş pozisyonlarına ilişkin iş ilanları yayınlar. Bahar dönemiyle birlikte de İŞKUR tarafından yayınlanan yeni iş ilanları, iş arayan vatandaşların umudu oldu.
02.05.2023 09:57 - Son Güncelleme: 02.05.2023 09:57
İŞKUR tarafından yeni iş ilanları açıldı. 100 binden fazla iş ilanı için vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Mayıs ayının gelmesinin ardından bahar döneminde iş başvurusu yapmak isteyenler kontenjanları merak ediyor. Beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı ve birçok alanda yapılacak alımlar için şartlar sunuldu. İşte İŞKUR personel alımı ve başvuru şartları...