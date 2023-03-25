IQ'su 77 çıkan zeki papağan Alex'in ölmeden önce sahibine söylediği son sözler duyanları afallattı: "Artık benim için..."

Papağan Alex, Irene Pepperberg'in hayvan psikolojisi, özellikle de kuşlar üzerine yaptığı araştırmalar sırasında 30 yıl boyunca hem meslektaşı hem de deneğiydi. Alex ile çalışmalara başlamadan önce kuşlar zeki hayvanlar olarak kabul edilmiyordu. Dr. Pepperberg'in çalışmaları Afrika gri papağanının yeteneklerini çeşitli biliş egzersizleriyle gösterdiği için alanı tamamen değiştirdi. Öte yandan 30'lu yaşlarında yaşama veda eden Alex'in son sözleri duyanları şaşkına çevirdi.