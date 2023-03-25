RAMAZAN İMSAKİYE
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IQ'su 77 çıkan zeki papağan Alex'in ölmeden önce sahibine söylediği son sözler duyanları afallattı: "Artık benim için..."

IQ'su 77 çıkan papağan Alex tam bir yetenek abidesiydi. Ölmeden önce sahibine söylediklerini duyanlar şaştı kaldı. Küçük dilinizi yutacaksınız. Papağan Alex çok önemli araştırmalara konu olan bir Afrika papağanıydı. Alex Haziran 1977'de Chicago'daki bir evcil hayvan dükkanından, o yaklaşık 12-13 aylıkken satın alındı. Ölümüne kadar olan süreçte becerileriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

25.03.2023 08:40 - Son Güncelleme: 25.03.2023 08:40
IQ’su 77 çıkan zeki papağan Alex’in ölmeden önce sahibine söylediği son sözler duyanları afallattı: Artık benim için...

Papağan Alex, Irene Pepperberg'in hayvan psikolojisi, özellikle de kuşlar üzerine yaptığı araştırmalar sırasında 30 yıl boyunca hem meslektaşı hem de deneğiydi. Alex ile çalışmalara başlamadan önce kuşlar zeki hayvanlar olarak kabul edilmiyordu. Dr. Pepperberg'in çalışmaları Afrika gri papağanının yeteneklerini çeşitli biliş egzersizleriyle gösterdiği için alanı tamamen değiştirdi. Öte yandan 30'lu yaşlarında yaşama veda eden Alex'in son sözleri duyanları şaşkına çevirdi.

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IQ’su 77 çıkan zeki papağan Alex’in ölmeden önce sahibine söylediği son sözler duyanları afallattı: Artık benim için...

Alex bir yaşındayken Pepperberg tarafından bir pet shoptan satın alınmış, önce Arizona Üniversitesi sonra ise ölümüne değin Harvard Üniversitesi ve Brandeis Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda kullanılmıştır.

IQ’su 77 çıkan zeki papağan Alex’in ölmeden önce sahibine söylediği son sözler duyanları afallattı: Artık benim için...

100'DEN FAZLA KELİME BİLİYORDU

Alex'e çeşitli renkleri, nesneleri, malzemeleri ve eylemleri tanıması öğretildi ve bunları tanımlayabileceği 100'den fazla kelimelik bir kelime dağarcığına sahipti.

IQ’su 77 çıkan zeki papağan Alex’in ölmeden önce sahibine söylediği son sözler duyanları afallattı: Artık benim için...

En az 50 ayrı nesne biliyordu ve altıya kadar sayı sayabiliyordu. Papağanın sıfır kavramını anladığı bile bildirildi.

IQ’su 77 çıkan zeki papağan Alex’in ölmeden önce sahibine söylediği son sözler duyanları afallattı: Artık benim için...

Kullandığı kelimelere dair belirgin bir anlayışa sahip olduğundan, daha önce gösterilenlerden farklı olmalarına rağmen nesneleri de tanımlayabiliyordu.

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