Ilık havalara kanmayın. Önümüzdeki 5 güne dikkat. Sağanak yağış, fırtına, yağmur topluca geliyor. 81 ilde etkisini göreceğiz. Nisan ayında bahar havası etkisini gösterirken havaların bir anda soğumasıyla birlikte son uyarılar merak edildi. Türkiye genelinde birçok şehir için yapılan son uyarılara göre hafta içi sağanak yağış görülecek. İşte MGM tarafından bu hafta için yapılan güncel uyarılar!