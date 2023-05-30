Resmi Gazete'de yayımlandı! İL İL MİLLETVEKİLİ SAYISI | AK Parti, MHP, İYİ, CHP, HÜDAPAR seçilen MİLLETVEKİLLERİ İSİM LİSTESİ! 28. dönem 81 İL 600 fotoğraflı MİLLETVEKİLİ TABLOSU!
Seçim sonrası vatandaşlar kendi illerinden çıkan milletvekillerini araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında il il milletvekili sayıları yer aldı. 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 81 ilden çıkan 600 milletvekilini sizler için derledik. İşte il il fotoğraflı milletvekili isim listesi...
30.05.2023 18:55 - Son Güncelleme: 30.05.2023 19:04
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına yönelik kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.