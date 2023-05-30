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Haberler Trend İL İL MİLLETVEKİLİ SAYISI | AK Parti, MHP, İYİ, CHP, HÜDAPAR seçilen MİLLETVEKİLLERİ İSİM LİSTESİ! 28. dönem 81 İL 600 fotoğraflı MİLLETVEKİLİ TABLOSU!

İL İL MİLLETVEKİLİ SAYISI | AK Parti, MHP, İYİ, CHP, HÜDAPAR seçilen MİLLETVEKİLLERİ İSİM LİSTESİ! 28. dönem 81 İL 600 fotoğraflı MİLLETVEKİLİ TABLOSU!

Seçim sonrası vatandaşlar kendi illerinden çıkan milletvekillerini araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında il il milletvekili sayıları yer aldı. 81 ilden çıkan 600 milletvekilini sizler için derledik. İşte il il fotoğraflı milletvekili isim listesi...

takvim.com.tr
30.05.2023 14:32 - Son Güncelleme: 30.05.2023 14:32
AK Parti, MHP, İYİ, CHP, HÜDAPAR seçilen MİLLETVEKİLLERİ İSİM LİSTESİ! İL İL MİLLETVEKİLİ SAYISI | 28. dönem 81 İL 600 fotoğraflı MİLLETVEKİLİ TABLOSU!

Seçim sonrası hangi partiden kaç milletvekili çıktı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor.. Vatandaşlar kendi illerinden çıkan milletvekili sayılarını araştırmaya başladı. İl il güncel fotoğraflı milletvekili isim listesini sizler için derledik. Peki, hangi partiden kaç milletvekili çıktı? İşte 28. dönem milletvekilleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
AK Parti, MHP, İYİ, CHP, HÜDAPAR seçilen MİLLETVEKİLLERİ İSİM LİSTESİ! İL İL MİLLETVEKİLİ SAYISI | 28. dönem 81 İL 600 fotoğraflı MİLLETVEKİLİ TABLOSU!

AK Parti: 268, Yeniden Refah 4, MHP 50, YSP 61,TİP 4, CHP 169, İyi Parti 43 vekil çıkardı.

ADANA

ADANA 1 ÖMER ÇELİK
ADANA 2 AHMET ZENBİLCİ
ADANA 3 SUNAY KARAMIK
ADANA 4 ABDULLAH DOĞRU
ADANA 5 FARUK AYTEK

AK Parti, MHP, İYİ, CHP, HÜDAPAR seçilen MİLLETVEKİLLERİ İSİM LİSTESİ! İL İL MİLLETVEKİLİ SAYISI | 28. dönem 81 İL 600 fotoğraflı MİLLETVEKİLİ TABLOSU!

ADIYAMAN

RESUL KURT
İSHAK ŞAN
MUSTAFA ALKAYIŞ
HÜSEYİN ÖZHAN

AK Parti, MHP, İYİ, CHP, HÜDAPAR seçilen MİLLETVEKİLLERİ İSİM LİSTESİ! İL İL MİLLETVEKİLİ SAYISI | 28. dönem 81 İL 600 fotoğraflı MİLLETVEKİLİ TABLOSU!

AFYONKARAHİSAR

ALİ ÖZKAYA
İBRAHİM YURDUNUSEVEN
HASAN ARSLAN

AK Parti, MHP, İYİ, CHP, HÜDAPAR seçilen MİLLETVEKİLLERİ İSİM LİSTESİ! İL İL MİLLETVEKİLİ SAYISI | 28. dönem 81 İL 600 fotoğraflı MİLLETVEKİLİ TABLOSU!

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