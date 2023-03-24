İFTAR GERİ SAYIM 🕢 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa İFTAR VAKİTLERİ! İftara kaç saat kaldı? 🌗 İL İL İMSAKİYE 2023...
Diyanetin açıklamış olduğu 2023 Ramazan imsakiyesi ile İstanbul oruç ve sahur vakitlerinin ne zamana denk geldiği belli oldu.İşte 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar vakitleri...
24.03.2023 09:10 - Son Güncelleme: 24.03.2023 09:11
Milyonlarca insan oruç ibadetini yerine getirmek için iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Diyanetin Ramazan imsakiyesine yöneldi. İşte 2023 il il iftar vakitleri...
İSTANBUL'DA RAMAZANIN İLK HAFTASI
1. Gün | 23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul Sahur Vakti: 05:31
İstanbul İftar Vakti: 19:25
İstanbul Teravih Namazı Saati: 20:45
23 MART PERŞEMBE 81 il iftar saatleri!