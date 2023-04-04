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Haberler Trend İbrahim Saraçoğlu uyardı! 7 günde kalıntı, pislik, kötü koku, zararlı bakterilere veda! Bağırsaklarınızda mikrop olabilir! Şişkinliği olanlar dikkat...

İbrahim Saraçoğlu uyardı! 7 günde kalıntı, pislik, kötü koku, zararlı bakterilere veda! Bağırsaklarınızda mikrop olabilir! Şişkinliği olanlar dikkat...

Bağırsaklarınızda mikrop olup olmadığını bu şekilde anlayın! İşte sağlıklı bağırsaklar için yemeniz gerekenler.

takvim.com.tr
04.04.2023 10:15 - Son Güncelleme: 04.04.2023 10:15
İbrahim Saraçoğlu uyardı! 7 günde kalıntı, pislik, kötü koku, zararlı bakterilere veda! Bağırsaklarınızda mikrop olabilir! Şişkinliği olanlar dikkat...

Bağırsaklarınızda mikrop olabilir! Beslenmenize dikkat etmiyorsanız ve bu belirtilerle karşılaşıyorsanız hemen alanında uzman bir doktora başvurmalısınız. İşte bağırsak kanserinin sinsi ve ilk belirtisi...

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İbrahim Saraçoğlu uyardı! 7 günde kalıntı, pislik, kötü koku, zararlı bakterilere veda! Bağırsaklarınızda mikrop olabilir! Şişkinliği olanlar dikkat...

BAĞIRSAK MİKROBU BELİRTİLERİ

Şişkinlik

İstemsiz kilo vermek

Sebepsiz yere çok yorgun hissetmek

İbrahim Saraçoğlu uyardı! 7 günde kalıntı, pislik, kötü koku, zararlı bakterilere veda! Bağırsaklarınızda mikrop olabilir! Şişkinliği olanlar dikkat...

Bu belirtilerden bir tanesine bile sahipseniz mutlaka alanında uzman bir doktora danışmanız gerekir.

İbrahim Saraçoğlu uyardı! 7 günde kalıntı, pislik, kötü koku, zararlı bakterilere veda! Bağırsaklarınızda mikrop olabilir! Şişkinliği olanlar dikkat...

İBRAHİM SARAÇOĞLU BAĞIRSAK MİKROBU İÇİN KÜR!

Bağırsaktaki mikrobu, pisliği, kötü kokuyu yok ediyor!

İbrahim Saraçoğlu uyardı! 7 günde kalıntı, pislik, kötü koku, zararlı bakterilere veda! Bağırsaklarınızda mikrop olabilir! Şişkinliği olanlar dikkat...

- Ihlamur

- Kır papatyası

- Kuru nane

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