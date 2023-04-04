İbrahim Saraçoğlu uyardı! 7 günde kalıntı, pislik, kötü koku, zararlı bakterilere veda! Bağırsaklarınızda mikrop olabilir! Şişkinliği olanlar dikkat...
Bağırsaklarınızda mikrop olup olmadığını bu şekilde anlayın! İşte sağlıklı bağırsaklar için yemeniz gerekenler.
04.04.2023 10:15 - Son Güncelleme: 04.04.2023 10:15
Bağırsaklarınızda mikrop olabilir! Beslenmenize dikkat etmiyorsanız ve bu belirtilerle karşılaşıyorsanız hemen alanında uzman bir doktora başvurmalısınız. İşte bağırsak kanserinin sinsi ve ilk belirtisi...