İbrahim Saraçoğlu önerdi! 5 günde şakır şakır yağ yaktırıyor! Basen, göbek, selülit, kiloyu yok ediyor
İbrahim Saraçoğlu lahana kürü zayıflamaya olan etkileriyle oldukça popüler hale geldi. Yaz aylarında fit bir görünüme kavuşmak isteyenler için mucize niteliğindeki bu kürü sizler için derledik. İşte kilo veremeyenlerin metabolizmasını canavara çevirecek, cayır cayır yağ yaktıran lahana kürü tarifi...
15.07.2023 10:45 - Son Güncelleme: 15.07.2023 10:45
Yaz aylarında kilo vermek isteyenlere mucize öneri! Birçok ünlüye hızla kilo verdiren İbrahim Saraçoğlu'nun en popüler kürünü sizler için derledik. 5 gün boyunca uyguladığınızda vücudunuzda detoks etkisi gösteren bu kür metabolizmanı canlandıracak ve yağ yakımınıza katkıda bulunacak. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun mucize lahana kürü...