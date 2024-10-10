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Jennifer Lawrence'in çok konuşulacak güzellik sırları! Sabah uyandığında mutlaka... Adeta Hollywood ışıltısı

Sinemanın parlayan yıldızlarından biri Jennifer Lawrence... Başarılı kariyeri, kırmızı halıdaki imza kombinleri ve kusursuz cildi ile güzellik rutinleri de merak ediliyor. Peki başarılı oyuncu yoğun set temposunun yanında cildini nasıl koruyor? Günlük cilt bakımında hangi adımları uyguluyor? İşte güzel oyuncunun ışıl ışıl cildinin sırları...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 11:01 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 11:09
Jennifer Lawrence’in çok konuşulacak güzellik sırları! Sabah uyandığında mutlaka... Adeta Hollywood ışıltısı

Başarılı kariyeri ve imza stili ile Jennifer Lawrence şüphesiz Hollywood'un en güzel oyuncularından biri. Güzel oyuncunun aynı zamanda pürüzsüz cildi de merak konusu! Peki Lawrence hangi cilt bakım rutinlerini uyguluyor? İşte başarılı oyuncunun güzellik sırları...

Jennifer Lawrence’in çok konuşulacak güzellik sırları! Sabah uyandığında mutlaka... Adeta Hollywood ışıltısı

Güneş kremini asla atlamıyor

"Gün boyu SPF kullanıyorum" diyen Lawrence, "Ayrıca içerisinde çinko bulunduğundan emin oluyorum!" ifadesini ekliyor.

Jennifer Lawrence’in çok konuşulacak güzellik sırları! Sabah uyandığında mutlaka... Adeta Hollywood ışıltısı

Uyumadan önce retinol kullanıyor

"Bence cilt bakım ürünlerini değiştirmek çok önemli ama her akşam yüz kremimin altına retinol uygulamayı asla ihmal etmiyorum" diyen Lawrence; her akşam retinol uygulanmaması kuralını ise umursamadığını söylüyor. Ancak bu noktada düzenli güneş kremi kullanmak gerektiğini de belirtiyor.

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