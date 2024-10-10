Jennifer Lawrence’in çok konuşulacak güzellik sırları! Sabah uyandığında mutlaka... Adeta Hollywood ışıltısı

Başarılı kariyeri ve imza stili ile Jennifer Lawrence şüphesiz Hollywood 'un en güzel oyuncularından biri. Güzel oyuncunun aynı zamanda pürüzsüz cildi de merak konusu! Peki Lawrence hangi cilt bakım rutinlerini uyguluyor? İşte başarılı oyuncunun güzellik sırları...

Uyumadan önce retinol kullanıyor

"Bence cilt bakım ürünlerini değiştirmek çok önemli ama her akşam yüz kremimin altına retinol uygulamayı asla ihmal etmiyorum" diyen Lawrence; her akşam retinol uygulanmaması kuralını ise umursamadığını söylüyor. Ancak bu noktada düzenli güneş kremi kullanmak gerektiğini de belirtiyor.