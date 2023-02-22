Hizmetçi Sultan, Pelin derken meğer Ferit'in babası Orhan yolcuymuş! Yatak odasında... YALI ÇAPKINI YENİ 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Beklenen Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı. 21. bölüm yayın tarihi henüz belli olmayan fenomen dizi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Deprem felaketi nedeniyle ara verilen Yalı Çapkını dizisi 2 haftadır yayınlanmıyor. Yeni bölümü merakla beklenirken fragman geldi. 21. bölüm fragmanına Ferit'in Seyran'a ilan-ı aşkı damga vurdu. Yatak odasında yakınlaşan çift yeni bir sayfa mı açacak yeni bölümde belli olacak. Öte yandan Seyran'ın Pelin'i Halis Ağa'ya söylemesi yalıda büyük kaosa neden oldu. Halis Ağa tüm ev halkının üzerine çöktü. Orhan ve İfakat'ın yasak aşkı ortaya çıktı mı belli olmazken, Orhan'ın fragmandaki hali merak uyandırdı. İşte Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...
Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle son 2 haftadır yayınlanmayan Yalı Çapkını dizisinin 21. bölümü merakla bekleniyor.
YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Bir süredir 21. bölüm fragmanı bekleniyordu. Ve güzel haber geldi. Buna göre Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı.
Zorla evlendirildiğinden, Pelin'in Ferit'in sevgilisi olduğuna kadar tüm herşeyi anlatan Seyran Halis Ağa'dan baba şefkati görünce gözyaşlarına boğuldu.