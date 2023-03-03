Hızır gibi yetişti! BİM zincir marketlerinde yeni indirimli ürünler (BİM aktüel ürünler kataloğu 3-7 Mart 2023) Tuvalet kağıdının en ucuzu 26, 50!

BİM 3 Mart ve 7 Mart 2023 tarihleri için 2 farklı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 3 Mart'tan itibaren Elif ve Arkadaşları Nevresim Seti 249 TL, Hafıza Oyunu 45 TL, Kutu Oyunu 29,50, İkili Puzzle 45 TL, Kalemli Yaz-Çiz-Sil Kitapları 22,50, Omuz Çantası 85 TL, Sneaker Spor Ayakkabı 249 TL, Yumuşak Dokulu Ev Giyimi 199 TL'ye satılacak. 7 Mart'tan itibaren de Bulaşık Makinesi Tableti Ultimate Plus 239 TL, Toz Deterjan 1399 TL, Tuvalet Kağıdı 26, 50'den satılmaya başlanacak. İşte BİM 3 Mart ve 7 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.