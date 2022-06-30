Hiç çalışmadan nasıl SGK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak için tek yapmanız gereken bu!

Ülkemizde çalışmadan da emekli olmak olabildiğince kolay… Bunun bağlamda sadece devletin tespit ettiği prim sayısını yatırmak yeterli oluyor. Bu emeklilik sistemi en çok ev kadınları amacıyla en uygun bir fırsattır. Bir vakit çalışmış lakin detaylı sebeplerden ötürü işi bırakmak mecburiyetinde kalmış vatandaşlar dışarıdan prim ödeyerek ve günlerini tamamlayarak emekli olabilirler.