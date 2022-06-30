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Hiç çalışmadan nasıl SGK ve Bağkur'lu emekli olunur? Emekli olmak için tek yapmanız gereken bu!

Sigortalı bir işte çalışmayanlar isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Bu bağlamda buna en fazla ihtiyaç duyanlar kadınlar oluyor. Herhangi bir işte çalışmayan kadınların yanı sıra ayda 30 günden az çalışan ya da düzenli olarak bir işte çalışmadığı için prim günü emeklilik amacıyla yetersiz kalanlar da isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabiliyorlar. 2008 yılından evvel isteğe bağlı sigorta, hangi statüde çalışılmışsa o statüye sayılıyordu.

takvim.com.tr
30.06.2022 12:01 - Son Güncelleme: 30.06.2022 12:01
Hiç çalışmadan nasıl SGK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak için tek yapmanız gereken bu!

Ülkemizde çalışmadan da emekli olmak olabildiğince kolay… Bunun bağlamda sadece devletin tespit ettiği prim sayısını yatırmak yeterli oluyor. Bu emeklilik sistemi en çok ev kadınları amacıyla en uygun bir fırsattır. Bir vakit çalışmış lakin detaylı sebeplerden ötürü işi bırakmak mecburiyetinde kalmış vatandaşlar dışarıdan prim ödeyerek ve günlerini tamamlayarak emekli olabilirler.

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Hiç çalışmadan nasıl SGK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak için tek yapmanız gereken bu!

Her Haktan Yararlanılabilir

İsteğe bağlı sigortalılar, primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayabilmektedir. Bunun amacıyla müracaat da olabildiğince kolaydır.

Hiç çalışmadan nasıl SGK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak için tek yapmanız gereken bu!

En yakın SGK Müdürlüğüne giderek, dilekçe vermek yeterli olmaktadır. İsteğe bağlı emekli olmak isteyen vatandaşlar yani dışarıdan prim ödeyerek emekli olmak isteyenler Bağ-Kur'lu olarak değerlendiriliyor.

Hiç çalışmadan nasıl SGK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak için tek yapmanız gereken bu!

Burada da emeklilik hesaplanırken Bağkur şartları geçerli oluyor.

Hiç çalışmadan nasıl SGK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak için tek yapmanız gereken bu!

Bu halde vatandaşlar, SSK'lılara göre daha çok prim ödemeleri gerekiyor. Fakat daha evvel iş hayatında olan vatandaşlar 1261 günü tamamlamışsa SSK'dan emekli olabiliyor.

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