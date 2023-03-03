Her şey ayyuka çıktı! Zabıta, İtfaiye eri, mühendis... Mart 2023 en az lise mezunu 15000 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları!

Belediyeler, en az lise mezunu adaylar arasından belediye memuru alımı yapacaklar. Müracaat detayları ve verileri yüzlerce belediye memuru alımı sayfamızda yer almaktadır. İnternet üzerinden yapılan müracaatların ardından, kurumlar üzerinden veya internet yoluyla pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı için başvuru yapmaya devam etmektedir. Kurum dışı müracaat prosedürüyle ilgili bazı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.