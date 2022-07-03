Her PTT şubesi gişelerden başvuran herkese anında 30 bin TL veriliyor! PTT ve özel banka ile işbirliği yaptı...
PTT Kurumu son zamanlarda gerçekleştirmiş bulunduğu kredi kampanyalarıyla T.C vatandaşlarına süratli bir şekilde kredi onayı veriyor. PTT kurumları üzerinden gereksinim kredisi alabilmek isteyen bireyler PTT ile Aktif Bank anlaşmalı kredilere müracaat yaparak kredi notları çok düşük seviyelerde olsalar dahil onay alabiliyor.
PTT Kurumu ve özel bankalar kendi aralarında iş birliği yaptılar. Tüm PTT şubeleri gişelerinden müracaatı tespit edilen herkese hemen 30 bin TL para veriliyor! PTT Kurumu üzerinden işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber sonucunda geldi! İşte o haberin detayları…
PTT Emekli Kredisinde Limitler Ne Kadar?
30 bin TL seviyesinde tüketici kredisi alabilmek istiyorsanız, hiç süre kaybetmeden PTT gişelerine müracaat gerçekleştirmek amacıyla koşabilirsiniz! Hem de isterseniz evinizde otururken de müracaat talebinde bulunabilirsiniz.
PTT ve Aktif Bank vasıtasıyla gerçekleşen bu kampanyaya tüm T.C vatandaşları katılabilir. Kredi gereksinimi tespit edilen gereksinim sahipleri dilerlerse en yakın PTT şubesine giderek 30 bin TL 36 ay vadeli kredi müracaatında bulunabiliyor.