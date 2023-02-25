Hem ucuz, hem deprem için biçilmiş kaftan! 200 bin TL hibe para desteği de veriliyor! 74 metrekare prefabrik evi 51.700 TL’ye alabilirsiniz

Yine de, özellikle son yıllarda prefabrik evlerin talebinin artmasıyla birlikte, fiyatlar rekabetçi bir seviyeye ulaşmış durumda. Genel olarak, 2023 yılı Şubat ayı itibarıyla, prefabrik ev fiyatları ortalama olarak 150 bin TL ile 500 bin TL arasında değişebiliyor. Bu fiyat aralığı, evin büyüklüğü, malzeme kalitesi ve tasarımı gibi faktörlere göre değişebilir.