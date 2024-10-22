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Hem protein deposu hem yağ yakıcı: İşte kilo vermeyi en kolay hale getiren besin

Dr. Emily Hughes'e göre kilo vermek, birçok kişi için oldukça zorlu bir süreç olabilir. Ancak beslenme alışkanlıklarında yapılacak bazı basit değişikliklerle istenilen forma ulaşmak mümkündür. İşte kilo verme sürecinde öne çıkan besinler...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:50 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:45
Hem protein deposu hem yağ yakıcı: İşte kilo vermeyi en kolay hale getiren besin

Diyet yapanlar için sağlıklı protein kaynakları, sürecin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Metabolizmayı hızlandıran somon, kas kütlesini koruyan yumurta ve iştahı baskılayan acı biber, diyet programlarında sıkça önerilen besinlerden bazıları.

Hem protein deposu hem yağ yakıcı: İşte kilo vermeyi en kolay hale getiren besin

Lor Peyniri

Lor peyniri, metabolizmayı hızlandıran yüksek kalsiyum içeriğiyle dikkat çeker. 100 gramında yaklaşık 80 mg kalsiyum bulunan bu peynir, sindirim sistemi için faydalı probiyotikler içerir. Günlük olarak sade ve yağsız lor tüketimi kilo verme sürecine destek olabilir.

Hem protein deposu hem yağ yakıcı: İşte kilo vermeyi en kolay hale getiren besin

Organik Yoğurt

Tam yağlı organik yoğurt, yağ yakımını hızlandıran amino asitler içerir. Aynı zamanda bağırsak sağlığını destekleyen probiyotikler ve iltihap giderici bileşenler barındırır. Konjuge linoleik asit gibi yağ yakıcı özellikler, kilo verme sürecini daha etkili hale getirir.

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