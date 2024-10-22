Diyet yapanlar için sağlıklı protein kaynakları, sürecin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Metabolizmayı hızlandıran somon, kas kütlesini koruyan yumurta ve iştahı baskılayan acı biber, diyet programlarında sıkça önerilen besinlerden bazıları.

Lor Peyniri

Lor peyniri, metabolizmayı hızlandıran yüksek kalsiyum içeriğiyle dikkat çeker. 100 gramında yaklaşık 80 mg kalsiyum bulunan bu peynir, sindirim sistemi için faydalı probiyotikler içerir. Günlük olarak sade ve yağsız lor tüketimi kilo verme sürecine destek olabilir.