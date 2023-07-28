EN GÜZEL AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023! Hem Aşure hem Cuma mesajları bir arada! Hareketli, akrabaya, eşe, dosta, GİFLİ, Twitter, WhatsApp, Facebook...

Aşure Günü, İslam alemi için önemli bir gün ve bu özel günü kutlamak ve sevdiklerimize göndermek için güzel mesajlar araştırılıyor. Aşure günü mesajları hakkında aramalar hız kazandı. Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen ve İslam alemi için son derece önemli olan Aşure günü geldi, çattı. İslamiyette peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü idrak ediliyor. Vatandaşlar sevdiklerine göndermek en güzel mesajları araştırıyor. İşte Aşure Günü için hazırlanmış hem Aşure hem Cuma mesajları...