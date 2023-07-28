Aşure Günü, İslam alemi için önemli bir gün ve bu özel günü kutlamak ve sevdiklerimize göndermek için güzel mesajlar araştırılıyor. Aşure günü mesajları hakkında aramalar hız kazandı. Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen ve İslam alemi için son derece önemli olan Aşure günü geldi, çattı. İslamiyette peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü idrak ediliyor. Vatandaşlar sevdiklerine göndermek en güzel mesajları araştırıyor. İşte Aşure Günü için hazırlanmış hem Aşure hem Cuma mesajları...
İslam alemi için son derece önemli olan Aşure günü Muharrem ayının 10'uncu gününe denk geliyor. Sevdiklerine, tanıdıklarına, ailesine ve dostlarına Aşure günü mesajları gönderecek olan vatandaşlar detayları araştırıyor. 2023 kısa, uzun, anlamlı, en güzel, dualı, hadisli Aşure günü resimli mesajlarını yazımızda detaylı bir şekilde derledik....
CUMA VE AŞURE GÜNÜ SÖZLERİ MESAJLARI
Rabbimizin rahmeti Cuma günü dünyamızı aydınlatıyor, Aşure Günü de bereketiyle dolup taşıyor. Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olduğu güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı cumalar, Aşure gününüz kutlu olsun!