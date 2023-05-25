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Haziran Dolunay'ı o burçları etkileyecek! O tarihi not edin şans kapıyı çalacak! Paraya para demeyecekler!

Haziran Dolunay'ı yaklaşıyor. Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi olarak bilinen Dolunay Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır. Dolunay, her ayın yaklaşık 29.5 gününde bir meydana gelir ve yaklaşık 3-4 gün boyunca görülebilir. 2023 yılında o burçlar Haziran ayı Dolunay'ından bir hayli etkilenecek. O tarihi not edin şans kapıyı çalacak!

25.05.2023 11:47 - Son Güncelleme: 25.05.2023 11:47
Haziran Dolunay’ı o burçları etkileyecek! O tarihi not edin şans kapıyı çalacak! Paraya para demeyecekler!

2023 yılında, Türkiye'de dolunay 4 Haziran'da meydana gelecek. Haziran ayına sayılı günler kala dolunaydan etkilenecek burçlar hakkında aramalar hız kazandı. İşte Haziran ayı Dolunay'ından etkilenecek burçlar ve astrologların yorumları...

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Haziran Dolunay’ı o burçları etkileyecek! O tarihi not edin şans kapıyı çalacak! Paraya para demeyecekler!

HAZİRAN'DA ŞANSLARI YAVER GİDECEK BURÇLAR AÇIKLANDI

KOÇ BURCU (21 MART-20 NİSAN)

Koç burçları için Haziran ayı, iş hayatında ve kariyerlerinde fırsatlarla dolu bir dönem olabilir. Yeni projeler ve iş birlikleri için açık bir zihinle hareket etmek önemlidir.

Haziran Dolunay’ı o burçları etkileyecek! O tarihi not edin şans kapıyı çalacak! Paraya para demeyecekler!

Özel hayatınızda da fırsatlar olabilir ancak bu ay daha çok işinize odaklanmanız gerekebilir.

Haziran Dolunay’ı o burçları etkileyecek! O tarihi not edin şans kapıyı çalacak! Paraya para demeyecekler!

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Yengeç burçları için, ailevi konular ön planda olacak. Bu dönemde sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirebilir, aileyi ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz.

Haziran Dolunay’ı o burçları etkileyecek! O tarihi not edin şans kapıyı çalacak! Paraya para demeyecekler!

Ayrıca iş hayatınızda da ilerleme kaydedebilir, finansal konularda fırsatlar yakalayabilirsiniz.

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