Hayat kurtaracak 10 WhatsApp hilesi! İşinizi oldukça kolaylaştıracak! Duyunca bugüne kadar nasıl kaçırdım diyeceksiniz

HIZLI CEVAP

Bir mesajı hızlıca yanıtlamak için, mesajın üzerine uzunca basın ve "Hızlı cevap" seçeneğini seçin. Böylece yanıt kutusu açılacak ve sohbetinizdeki mesajın üzerine yanıt vermenize olanak sağlayacak.