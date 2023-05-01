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Hayat kurtaracak 10 WhatsApp hilesi! İşinizi oldukça kolaylaştıracak! Duyunca bugüne kadar nasıl kaçırdım diyeceksiniz

WhatsApp birçok kullanışlı özelliğe sahip ve bunların çoğunu kullanmayı öğrenmek, günlük kullanımınızı daha da kolaylaştırabiliyor. Uygulama birçok kullanışlı özelliğe sahip olmakla birlikte, bazı gizli hileler ve ipuçları da içeriyor. Şimdi sizlerle daha önce adını bile duymadığınız 10 gizli WhatsApp hilesini paylaşıyoruz.

01.05.2023 15:48 - Son Güncelleme: 02.05.2023 09:17
Hayat kurtaracak 10 WhatsApp hilesi! İşinizi oldukça kolaylaştıracak! Duyunca bugüne kadar nasıl kaçırdım diyeceksiniz

WhatsApp birçok yeni özelliğiyle kullanıcıların iletişim deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Dünyadaki en büyük mesajlaşma platformları arasında yer alan uygulama dönem dönem yeni güncellemelerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Bugün sizlerle daha önce pek adını duymadığınız 10 WhatsApp hilesini paylaşıyoruz.

Hayat kurtaracak 10 WhatsApp hilesi! İşinizi oldukça kolaylaştıracak! Duyunca bugüne kadar nasıl kaçırdım diyeceksiniz

HIZLI CEVAP

Bir mesajı hızlıca yanıtlamak için, mesajın üzerine uzunca basın ve "Hızlı cevap" seçeneğini seçin. Böylece yanıt kutusu açılacak ve sohbetinizdeki mesajın üzerine yanıt vermenize olanak sağlayacak.

Hayat kurtaracak 10 WhatsApp hilesi! İşinizi oldukça kolaylaştıracak! Duyunca bugüne kadar nasıl kaçırdım diyeceksiniz

MESAJLARI FAVORİLERE EKLEME

Bir mesajı favorilere eklemek için, mesajın üzerine uzunca basın ve "Yıldızlı" simgesini seçin. Daha sonra, sohbet listenizde "Yıldızlı Mesajlar"ı seçerek favorilerinizi görebilirsiniz.

Hayat kurtaracak 10 WhatsApp hilesi! İşinizi oldukça kolaylaştıracak! Duyunca bugüne kadar nasıl kaçırdım diyeceksiniz

OKUNDU ALMADAN MESAJLARI OKUMAK

Okundu almadan mesajları okumak için, bildirim merkezinizdeki WhatsApp bildirimlerine dokunun ve mesajı okuyun. Bu şekilde mesajın okundu olarak işaretlenmesi engellenmiş olur.

Hayat kurtaracak 10 WhatsApp hilesi! İşinizi oldukça kolaylaştıracak! Duyunca bugüne kadar nasıl kaçırdım diyeceksiniz

GİZLİ SOHBETLER

Gizli sohbetler, mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunduğu özel sohbetlerdir. Gizli bir sohbet başlatmak için, sohbet listesindeki üç nokta menüsünden "Yeni Gizli Sohbet" seçeneğini seçin.

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