Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi 2023? İki hafta tatil olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kaç gün tatil olacak? Tatil 20 Şubat 2023'e kadar uzatıldı mı?
Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitime 2 hafta ara verildiğini duyurdu. Peki, Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi 2023? İki hafta tatil olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kaç gün tatil olacak? İşte detaylar.
08.02.2023 09:06 - Son Güncelleme: 08.02.2023 09:06
Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem birçok ilde hissedildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm illerde okullara 1 hafta ara verildiğini açıklamıştı. Ardından yeni bir açıklama geldi. Tatilin bazı illerde 2 haftaya uzatıldığı açıklandı. Peki, Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi? İki hafta tatil olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar kaç gün tatil olacak? İşte merak edilenler...