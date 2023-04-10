Hafızanızdaki tüm fotoğraflara format atın. Tarihi liderlerin bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz. 2. Abdülhamid, Adnan Menderes, Turgut Özal... Tarihte öne çıkmış liderlerin gençlik dönemlerine ait fotoğrafları ilgi çekici bilgiler sunuyor. Bu fotoğraflar, liderlerin hayatları hakkında ipuçları verirken aynı zamanda dönemlerine dair önemli bir belge niteliğinde oluyor. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde tahta çıkan padişahların fotoğraflarına kolaylıkla ulaşılabiliyor. Liderlerin gençlik fotoğraflarını görünce çok şaşıracaksınız.