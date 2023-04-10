Hafızanızdaki tüm fotoğraflara format atın! Tarihi liderlerin bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! 2. Abdülhamid, Adnan Menderes, Turgut Özal...
Tarihte etkili olmuş liderlerin gençlik fotoğrafları insanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti'nin son yıllarında döneminde fotoğrafçılığın gelişmesi, özellikle Sultan Abdülaziz ve sonrasında tahta geçen padişahların portrelerine ulaşmamızı kolaylaştırdı. Ancak Abdülaziz öncesindeki padişahların portrelerine saraya gelmiş ressamların çizimleri aracılığıyla erişilebiliyor. İşte tarihe damgasını vurmuş liderin gençlik fotoğrafları!
10.04.2023 15:50 - Son Güncelleme: 10.04.2023 15:50
Hafızanızdaki tüm fotoğraflara format atın. Tarihi liderlerin bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz. 2. Abdülhamid, Adnan Menderes, Turgut Özal... Tarihte öne çıkmış liderlerin gençlik dönemlerine ait fotoğrafları ilgi çekici bilgiler sunuyor. Bu fotoğraflar, liderlerin hayatları hakkında ipuçları verirken aynı zamanda dönemlerine dair önemli bir belge niteliğinde oluyor. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde tahta çıkan padişahların fotoğraflarına kolaylıkla ulaşılabiliyor. Liderlerin gençlik fotoğraflarını görünce çok şaşıracaksınız.