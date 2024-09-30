Güzelliğin karanlık yüzü: Tarihte binlerce insanı zehirleyen ve öldüren tehlikeli güzellik trendi

Estetik arzusu nelere mal olur? Tarihte binlerce kadın sadece güzelleşmek uğruna sağlıklarını hiçe sayarak tehlikeli güzellik uygulamalarını denediler. Güzellik uğruna uygulanan bu trendler kimi zaman geçici hasarlar bırakırken kimi zaman ölümcül sonuçlara yol açtı.Peki güzellik uğruna neler mi feda edildi? Tarihin en kanlı 9 güzellik trendini bir araya getirdik. Detaylar için sizi aşağıya alalım...

Röntgen epilasyon

Döneminin büyük ses getiren ilk güzellik trendi ile başlayalım. 1896 yılında X-ışınlarının keşfi, bilim dünyasında büyük bir devrim yaratırken, güzellik uzmanları da bu yeni teknolojiyi hemen estetik alanına uyarlamakta gecikmedi. Özellikle epilasyon için kullanılmaya başlanan X-ışınları, kadınların yüz tüylerini sadece 4 dakika gibi kısa bir sürede almayı mümkün kıldı. Başlangıçta oldukça etkili görünen bu yöntem, kısa sürede popüler oldu.

Ancak, bu ilginç icadın negatif sonuçları da hızla kendini göstermeye başladı. Aynı ay içinde birçok kadın, yüzlerinde oluşan ülser ve doku kaybı (atrofi) şikayetleriyle güzellik merkezlerine geri bildirimde bulunmaya başladı. Teknolojinin zararları yıllar içinde daha da belirginleşti. 1970'lere gelindiğinde, radyasyona bağlı kanser teşhisi konan her üç kadından birinin, bu sorunlarının X-ışını ile yapılan epilasyona bağlı olduğu anlaşıldı. Güzellik uğruna uygulanan bu tehlikeli yöntem, sayısız kadının sağlığını geri dönülemez şekilde etkiledi.