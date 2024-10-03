Cafestol ile zayıflamak mümkün mü? 12 Haftada vücut yağlarınızdan kurtulun

Cafestol filtrelenmemiş kahvede bulunan doğal bir bileşik ve yapılan son araştırmalar bu bileşiğin kilo kaybı ve yağ azaltımında bazı faydalar sağlayabileceğini vurguluyor. Ancak bu bileşenin insülin hassasiyeti ve glukoz toleransı üzerindeki etkileri henüz net değil ve araştırmalar devam ediyor. Öte yandan Cafestolün metabolik sağlık üzerindeki potansiyel etkileri de merak konusu.
Cafestol nedir?
Cafestol filtrelenmemiş kahvede bulunan doğal bir bileşik ve metabolizmaya faydaları ile biliniyor. Yapılan son araştırmalar günde iki kez 6 miligram cafestol alımının 12 hafta boyunca hafif kilo kaybı ve yağ azaltımı sağlayabileceğini ancak insülin hassasiyeti veya glukoz toleransını artırmadığını öne sürüyor.
Araştırmalar yağ yakımına faydasını destekliyor
Danimarkalı araştırmacılar cafestolün insülin hassasiyeti üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Katılımcılara cafestol veya plasebo verildi. 12 hafta süresince cafestol grubunun ortalama 880 gram kilo kaybettiği plasebo grubunun ise 920 gram aldığı gözlemleniyor.