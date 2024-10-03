Cafestol ile zayıflamak mümkün mü? 12 Haftada vücut yağlarınızdan kurtulun

Cafestol filtrelenmemiş kahvede bulunan doğal bir bileşik ve yapılan son araştırmalar bu bileşiğin kilo kaybı ve yağ azaltımında bazı faydalar sağlayabileceğini vurguluyor. Ancak bu bileşenin insülin hassasiyeti ve glukoz toleransı üzerindeki etkileri henüz net değil ve araştırmalar devam ediyor. Öte yandan Cafestolün metabolik sağlık üzerindeki potansiyel etkileri de merak konusu.