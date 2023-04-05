RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Trend Güneşi kavanoza sığdırmaya çalışıyorlar! Enerji açığını tamamen kapatacak! 60 futbol sahasından daha büyük! Maliyeti tam 65 milyar dolar...

Güneşi kavanoza sığdırmaya çalışıyorlar! Enerji açığını tamamen kapatacak! 60 futbol sahasından daha büyük! Maliyeti tam 65 milyar dolar...

Günümüzde enerji elde etmek için kullanılan yöntemler arasında atomları parçalayarak elde edilen nükleer enerji fosil yakıtlar ve güneş panelleri bulunuyor. Ancak her birinin bazı dezavantajları bulunuyor. Fosil yakıtların zehirli olması nükleer santrallerin tehlikeli olması ve güneş veya rüzgar enerjisinin istikrarlı bir enerji kaynağı sağlamamasından ötürü temiz, tehlikesiz ve istikrarlı bir enerji kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Bir bardak suyla bir varil petrolün verdiği enerjinin benzerini sağlayabilen füzyon enerjisi bu açığı kapatabiliyor.

05.04.2023 15:39 - Son Güncelleme: 05.04.2023 15:39
Güneşi kavanoza sığdırmaya çalışıyorlar! Enerji açığını tamamen kapatacak! 60 futbol sahasından daha büyük! Maliyeti tam 65 milyar dolar...

Güneşi kavanoza sığdırmaya çalışıyorlar! Enerji açığını tamamen kapatacak! 60 futbol sahasından daha büyük! Maliyeti tam 65 milyar dolar... Fransa'da inşa edilen ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör) projesiyle birlikte füzyon enerjisi hayallerimizi gerçekleştirebilir. Bu proje kapsamında 35'ten fazla ülkeden binlerce bilim insanı ve mühendis çalışıyor. 23 bin tonluk devasa makine dünyanın en büyük pazarı olarak kabul ediliyor. Bu projenin bir milyon bileşeni ve 10 milyon parçası bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güneşi kavanoza sığdırmaya çalışıyorlar! Enerji açığını tamamen kapatacak! 60 futbol sahasından daha büyük! Maliyeti tam 65 milyar dolar...

BÜYÜK BİR ENERJİ KAYNAĞI...

Bu bileşenler farklı ülkelerin farklı şehirlerinden sağlanmıştır. Bu durum muazzam bir lojistik ve mühendislik zorluğu yaratmaktadır.

Güneşi kavanoza sığdırmaya çalışıyorlar! Enerji açığını tamamen kapatacak! 60 futbol sahasından daha büyük! Maliyeti tam 65 milyar dolar...

Ancak proje tamamlandığında güneşimiz gibi, büyük ölçekli, güvenli ve sıfır karbon emisyonuna sahip bir enerji kaynağına sahip olacağız.

Güneşi kavanoza sığdırmaya çalışıyorlar! Enerji açığını tamamen kapatacak! 60 futbol sahasından daha büyük! Maliyeti tam 65 milyar dolar...

Füzyon enerjisi dünya üzerindeki en verimli enerji kaynağıdır. Bu sebeple ITER projesi sadece elektrik enerjisi üretmek için değil, füzyon enerjisinin verimli bir şekilde uygulanabileceğini kanıtlamak için oluşturulmuştur.

Güneşi kavanoza sığdırmaya çalışıyorlar! Enerji açığını tamamen kapatacak! 60 futbol sahasından daha büyük! Maliyeti tam 65 milyar dolar...

Bu proje, şu ana kadar dünyada verimli bir şekilde uygulanabilen füzyon enerjisi kanıtı olmadığı için deneysel nitelikte kabul edilir.

SON DAKİKA