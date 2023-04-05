Güneşi kavanoza sığdırmaya çalışıyorlar! Enerji açığını tamamen kapatacak! 60 futbol sahasından daha büyük! Maliyeti tam 65 milyar dolar... Fransa'da inşa edilen ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör) projesiyle birlikte füzyon enerjisi hayallerimizi gerçekleştirebilir. Bu proje kapsamında 35'ten fazla ülkeden binlerce bilim insanı ve mühendis çalışıyor. 23 bin tonluk devasa makine dünyanın en büyük pazarı olarak kabul ediliyor. Bu projenin bir milyon bileşeni ve 10 milyon parçası bulunuyor.