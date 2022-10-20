Gülme şekliniz sizi ŞAK diye açığa çıkarıyor! Gülerken ağzını eliyle kapatanlar, kıkırdayanlar...

KIKIRDAYARAK GÜLENLER

Bu gülüş çekingen olduğunu gösterir. Gülmekten keyif alıyorsun ama başkalarının hakkında ne düşünebileceğiyle ilgileniyorsun da. Dikkatleri üzerine çekmekten kaçınıyorsun. İlgi odağı olmaktan hoşlanmıyorsun. Her şeyden zevk alacaksın ama asla gardını bırakmayacaksın. Seçilmiş arkadaşlar edinirsin ve sadece onların yanında rahat olursun. Güvenilir ve sorumlusun. Entelektüel şeylere karşı daha büyük bir eğilimin var.