Gram altının 1.200 TL olacağı tarihi İslam Memiş açıkladı! Depremin ardından altın alanlara uyarı geldi! 1 çeyrek altın fiyatı canlı

2023 yılı için altın fiyatlarına ilişkin aylar öncesinde önemli tahminler yapan İslam Memiş, tahminlerinin hala geçerli olduğunu da dile getirdi. İslam Memiş, piyasanın yükselişi ile beraber altının dışında gümüşe de yatırım yapmanın iyi bir seçenek olabileceğini kaydetti. İslam Memiş konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Şubat ayının 15'ine kadar 1140'a kadar gerilemeden bahsettiğini ve bunun bir miktar daha aşağı çekildiğini dile getirerek,, TL'de bekleyen, alım fırsatı kollayan yatırımcı da bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmesi gerektiğini kaydetti. İslam Memiş bu hafta itibarıyla altının 1.200 TL ve üzeri rakamlarla işlem göreceğini de sözlerine ekledi.