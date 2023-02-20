Gram altının 1.200 TL olacağı tarihi İslam Memiş açıkladı! Depremin ardından altın alanlara uyarı geldi! 1 çeyrek altın fiyatı canlı
Yatırımcıların en fazla rağbet ettikleri altın fiyatlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yine bomba gibi açıklamalar yaptı. Konu hakkında verdiği ayrıntılara göre, altını olanlara ya da altın almak isteyenlere önemli uyarılar yaptı. Yaptığı açıklamalarda borsaya da değinen İslam Memiş, Mart ayında borsada toparlanma olacağını dile getirerek, altının da borsaya dayanarak yükseliş yapacağını öne sürdü!
2023 yılı için altın fiyatlarına ilişkin aylar öncesinde önemli tahminler yapan İslam Memiş, tahminlerinin hala geçerli olduğunu da dile getirdi. İslam Memiş, piyasanın yükselişi ile beraber altının dışında gümüşe de yatırım yapmanın iyi bir seçenek olabileceğini kaydetti. İslam Memiş konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Şubat ayının 15'ine kadar 1140'a kadar gerilemeden bahsettiğini ve bunun bir miktar daha aşağı çekildiğini dile getirerek,, TL'de bekleyen, alım fırsatı kollayan yatırımcı da bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmesi gerektiğini kaydetti. İslam Memiş bu hafta itibarıyla altının 1.200 TL ve üzeri rakamlarla işlem göreceğini de sözlerine ekledi.
"Yeni rekorları geleceğini bilmekte fayda var"
Altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirmek isteyen yatırımcıları uyaran İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu. İslam Memiş; "Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum" diye belirterek; "Genellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan kişilerin şubat ayı içinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.
Şubat ayın içinde son bir geri çekilme!
Altında yeni rekorların beklendiğini belirten İslam Memiş; "Elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var.