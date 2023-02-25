Gram altın için en kritik tarih resmen açıklandı! Duyanlar adeta bir yaşına daha girdi! O tarihte 1400 TL! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı kaç para oldu?
Birçok analist, 2023 yılında altın fiyatlarının yüksek seyretmeye devam edeceği yönünde görüş bildirmektedir. Özellikle, doların değer kaybetmesi ve enflasyonun yükselmesi nedeniyle, altın gibi güvenli limanlara olan talebin artabileceği öngörülmektedir. Ancak, ekonomik toparlanma sürecinin hız kazanması ve faiz oranlarının yükselmesi, altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlayabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, yatırımcıların geleceğe dair öngörülerini belirlemek için küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve riskleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Vatandaşlar altın ve para piyasaları uzmanı olan İslam Memiş'ten gelecek olan açıklamalara kilitlenmiş durumda.
2023 yılına girerken, altın fiyatlarına dair birçok tahmin ve beklenti ortaya atılmaktadır. Bu yılın başında yaşanan gelişmeler ve küresel ekonomik koşullar, altın fiyatlarının geleceği üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Ekonomik dalgalanmaların, altın fiyatlarını etkilediği bilinmektedir. Ancak, dünya genelinde aşılama çalışmalarının başlaması ve ekonomik toparlanmanın hızlanması, altın fiyatları üzerindeki bu etkinin azalabileceğine işaret etmektedir. Bu anlamda altın piyasaları uzmanı olan İslam Memiş önemli açıklamalarda bulundu.
Merkez bankalarının para politikaları, altın fiyatlarını izleme önemli faktörlerden biridir. Faiz oranlarının yükselmesi altın fiyatlarını düşürürken, faiz düşüşlerinin düşmesi altın fiyatlarını yükseltiyor.
Konu ile ilgili olarak İslam Memiş'in açıklamaları şöyle oldu:
"Altının gram fiyatı 1115 TL. Ancak serbest piyasalarda 1132 1137 lira aralığında bir gram altın var. Yine en son videolarımızda geçen hafta hatırlarsanız gram altın 1198 TL seviyesine kadar yükselince Şubat'ın 15'ine kadar 1140 lira seviyesine kadar bir gerilemeden bahsetmiştim.
Bu daha aşağı çekildi. 1140 TL'nin altında gram altın TL fiyatı var. TL'de bekleyen, düşüşleri bekleyen, alım fırsatı kollayan yatırımcısının da bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmesi gerekiyor.
Bu düşüşler kalıcı olmaz. Gram altında. Ons bazında her ne kadar baskılama devam etse de hem onstan hem dolardan destek gören gram altın TL fiyatı yine orta ve uzun vade için alım fırsatları vermeye devam ediyor.