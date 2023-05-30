Gram altın 1.555 TL olacak diyerek o tarihi açıkladı! O gün yatırımcılar mest olacak! 22 ayar altın, gram fiyatı, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları evlere şenlik
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, seçim sonrasında piyasaların durumunu değerlendirerek dolar kuruna ve gram altına ilişkin beklentilerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından piyasaların tepkisi merak ediliyordu. Ancak İslam Memiş'e göre, piyasalarda keskin tepkiler veya büyük fiyat hareketleri görülmedi. Seçim sonrası piyasaları değerlendiren uzman, dolar kurunu ve gram altını değerlendirerek ortaya çıkan fırsatlara da dikkat çekti.
İslam Memiş, altın fiyatlarında düşüş eğilimi görülebileceğini ifade ederek, "Dolar endeksinde bir geri çekilme yaşanacağını takip edeceğiz. Değer kazanan dolar bir miktar geri çekilecektir. Ancak bu düşüş sert bir şekilde olmayacak. Bu durum altın piyasasını da etkileyecektir. Ons altın, 1.960 dolar seviyesine yükseldikten sonra yeniden 1.946 dolar seviyesine düştü.
İslam Memiş, gram altın için de yeni bir fiyat tahmini yaptı. Serbest piyasada gram altının 1.379 TL ile 1.414 TL arasında bir fiyatlamaya sahip olduğunu belirten Memiş, seçimler öncesinde gram altının 1.516 TL'ye kadar yükseldiğini hatırlattı. O dönemde 1.450 TL'nin üzerinden alım yapılmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, fiyatların sert bir şekilde düşeceğini öngörmüştü. Seçimlerin ardından gram altının 1.358 TL'ye kadar gerilediğini dile getiren Memiş, 1.350 TL ile 1.400 TL arasında alım yapılmasını önerdi.
Memiş, yaz aylarının gelmesiyle Temmuz ve Ağustos aylarında gram altının 1.450 TL'nin üzerinde olacağını tahmin ettiğini belirtti. Tahminine göre, gram altın fiyatının 1.500 TL ile 1.550 TL arasında seyredeceğini ifade etti.
İslam Memiş Yeni Fırsatları Açıkladı! Dolar Kuru Ve Gram Altında Fiyat Beklentileri!
Dolar kuruna ilişkin değerlendirmesinde İslam Memiş, "Fiziki piyasaya odaklanıyoruz. Dolar kurunu 20,43 - 20,77 aralığında gözlemliyoruz. Bu geri çekilme kalıcı olmayacak. Döviz borcu olanlar, bu geri çekilmeyi fırsat olarak değerlendirerek alım yapabilirler.