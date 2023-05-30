Gram altın 1.555 TL olacak diyerek o tarihi açıkladı! O gün yatırımcılar mest olacak! 22 ayar altın, gram fiyatı, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları evlere şenlik

İslam Memiş, gram altın için de yeni bir fiyat tahmini yaptı. Serbest piyasada gram altının 1.379 TL ile 1.414 TL arasında bir fiyatlamaya sahip olduğunu belirten Memiş, seçimler öncesinde gram altının 1.516 TL'ye kadar yükseldiğini hatırlattı. O dönemde 1.450 TL'nin üzerinden alım yapılmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, fiyatların sert bir şekilde düşeceğini öngörmüştü. Seçimlerin ardından gram altının 1.358 TL'ye kadar gerilediğini dile getiren Memiş, 1.350 TL ile 1.400 TL arasında alım yapılmasını önerdi.