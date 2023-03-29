RAMAZAN İMSAKİYE
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Yapay zekadan İstanbul depremi portresi! Galata Kulesi, yollar, köprüler, camiler yerle bir oldu! Görenlerin tüyleri ürperdi!

Microsoft'un yapay zeka ile güçlendirdiği Bing'ten olası İstanbul depreminin görselleri ortaya çıktı. İşte Marmara Depremi sonrası İstanbul'un hali...

takvim.com.tr
29.03.2023 13:38 - Son Güncelleme: 29.03.2023 13:38
Görenlerin tüyleri ürperdi! Yapay zekadan İstanbul depremi portresi! Galata Kulesi, yollar, köprüler, camiler yerle bir oldu!

İstanbul'da meydana gelmesi beklenen büyük deprem için uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Olası depremin 7.2 ve 7.6 arasında yaşanması bekleniyor. İstanbul'da meydana gelecek büyük hasar ise yapay zeka tarafından gözler önüne serildi. İşte İstanbul'un deprem sonrası tüyler ürperten hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Görenlerin tüyleri ürperdi! Yapay zekadan İstanbul depremi portresi! Galata Kulesi, yollar, köprüler, camiler yerle bir oldu!

Yapay zeka teknolojisini kullanarak olası Marmara depreminin İstanbul'a vereceği hasarı çizmesi istendi.

Görenlerin tüyleri ürperdi! Yapay zekadan İstanbul depremi portresi! Galata Kulesi, yollar, köprüler, camiler yerle bir oldu!

Bing'in Image Creator özelliğini kullanılarak Bing'ten İstanbul'un gerçek görüntüleri ile Türkiye'deki deprem görüntülerini internetten bulup birleştirmesini istendi.

Görenlerin tüyleri ürperdi! Yapay zekadan İstanbul depremi portresi! Galata Kulesi, yollar, köprüler, camiler yerle bir oldu!

İstemler her zaman en doğru sonucu vermiyor ve doğru sonuca ulaşmak için birden fazla deneme yapmak gerekiyor.

Görenlerin tüyleri ürperdi! Yapay zekadan İstanbul depremi portresi! Galata Kulesi, yollar, köprüler, camiler yerle bir oldu!

Kimi zaman modelin kafası karışıp alakasız görseller ürettiği de oldu ancak çoğu zaman bağlamdan kopmadı.

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