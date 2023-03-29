Yapay zekadan İstanbul depremi portresi! Galata Kulesi, yollar, köprüler, camiler yerle bir oldu! Görenlerin tüyleri ürperdi!

İstanbul'da meydana gelmesi beklenen büyük deprem için uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Olası depremin 7.2 ve 7.6 arasında yaşanması bekleniyor. İstanbul'da meydana gelecek büyük hasar ise yapay zeka tarafından gözler önüne serildi. İşte İstanbul'un deprem sonrası tüyler ürperten hali...