Görenler gözlerine inanamıyor... 61’lik Yalçın Çakır evrim geçirdi! Türkiye’nin Yalçın Abisi bakın şimdi ne yapıyor! Kilo aldı, saçları beyazladı!

Yalçın Çakır, ülkenin severek takip ettiği sembol isimler arasında yer alıyordu. birbirinden ilginç konularla izleyici karşısına çıkan ve 'Yalçın Abi' olarak hafızalara kazınan ünlü gazeteci Yalçın Çakır son haliyle görenleri şaşırttı. Ekranlardan uzak bir hayat süren Çakır aldığı kilolarla sevenlerini şoke etti. İşte Yalçın Çakır'ın son hali...