Göbek ve basendeki yağlara bay bay! Denendi: ’’Kardiyo kadar etkili’’ Ender Saraç’tan cayır cayır yağ yakan tarif!

Kilo veremeyenler, kilo vermek isteyenler buraya! Ünlü Doktor ve yazar Ender Saraç açıkladı, o kişiler hemen denesin! Düzenli içildiği taktirde ne göbek kalıyor ne basen! Vücuttaki istenmeyen fazla yağlarınızdan bu yolla kurtulabilirsiniz. Saraç, metabolizmayı hızlandıran tarifiyle gündeme geldi. Günde 3 bardak tükettiğinizde kalorilere savaş açmış oluyorsunuz. Bu çayı bir çok kişi halen bilmiyor. İşte cayır cayır yağ yakan çay tarifi....