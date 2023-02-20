Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! 86. bölüm...

Özel kanallar bu hafta normal yayın akışlarına dönmeyi planlarken TRT'nin ise bir süre daha dizi yayınlamayı düşünmediği öğrenildi. Buna göre Gönül Dağı dizisi de bir süre daha yayınlanmayacak. Gelişmeler oldukçta haberimizde yer verilecektir.