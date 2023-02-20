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Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! 86. bölüm...

Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! 86. bölüm fragmanı yayınlanan dizi deprem felaketi nedeniyle bir süre ekranlarda olmayacak. İşte detaylar.

20.02.2023 09:11 - Son Güncelleme: 20.02.2023 09:11
Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! 86. bölüm...

Diziler ne zaman yayınlanacak sorusu bir süredir diziseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası dizi çekimleri geçici süreliğine durdu ve dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. 2 haftanın ardından televizyon yayın akışları sık sık gündeme gelmeye başladı. Bu noktada Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Dizinin takipçileri 86. bölümün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

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Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! 86. bölüm...

Başrollerini Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun paylaştığı Gönül Dağı dizisi her hafta Cumartesi TRT 1'de yayınlanıyor.

Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! 86. bölüm...

10 ilde büyük yıkıma sebep olan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından televizyon kanallarının yayın akışlarında değişikliğe gidildi.

Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! 86. bölüm...

Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Çöp Adam gibi merak edilen yapımların bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor.

Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! 86. bölüm...

Peki, diziler ne zaman başlayacak? Televizyonlar ne zaman normale dönecek?

Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! 86. bölüm...

Tüm televizyon kanallarında son haftalarda her gün deprem özel yayınları ekrana geliyor.

Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! 86. bölüm...

Özel kanallar bu hafta normal yayın akışlarına dönmeyi planlarken TRT'nin ise bir süre daha dizi yayınlamayı düşünmediği öğrenildi. Buna göre Gönül Dağı dizisi de bir süre daha yayınlanmayacak. Gelişmeler oldukçta haberimizde yer verilecektir.

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