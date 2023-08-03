Gelecekten bilgiler aldım diyen Ufolog Farah Yurdözü 'Boyları kısa ve yaşlılar' Uzaylılarla görüştüm dedi gözleri fal taşı gibi açtı! 10 yıl sonra...

Daha önce bir röportajında ''Uzaylılar tarafından hamile kalma olayı doğru mu?'' sorusuna ''Evet, bir anlamda doğru. Ama bizim bildiğimiz anlamda hamilelik değil, yapay ortamlarda hazırlanan bir hamilelik. '' yanıtını veren Ufolog Farah Yurdözü son olarak katıldığı bir programda uzaylılarla görüştüğünü elini tuttuğunu ve sesini duyduğunu iddia etti. Yurdözü ''Çocuk boyundaydı ama sesi çok yaşlı bir sesti. Ama elleri küçük bir çocuğun elleri gibiydi. Bu varlık sadece benimle değil odadaki diğer insanlarla da ilişki halindeydi.'' dedi. İşte detaylar...