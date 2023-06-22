Geleceği tahmin etmek için kullanmışlardı! Azteklerin güneş taşı sırrı ortaya çıktı! Meğer dünyanın sonunun geleceği tarih...

Aztekler, dünyanın sonunun geleceğine inandıkları 4 Olin gününde takvim taşında bir tutsağı kurban ederlerdi. Bu gün, takvim döngüsünde her 260 günde bir tekrar ederdi. Her döngüde bir tutsak daha kurban edilir ve ertesi gün güneş yeniden doğardı. Milbrath, Aztek takvim sistemine göre, 21. yüzyıla kadar bir güneş tutulmasının 4 Olin gününe denk gelmeyeceğini belirtiyor.