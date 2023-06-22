Geleceği tahmin etmek için kullanmışlardı! Azteklerin güneş taşı sırrı ortaya çıktı! Meğer dünyanın sonunun geleceği tarih...
Azteklerin güneş taşı sırrı ortaya çıktı! Meğer dünyanın sonunun geleceği tarih... Florida Doğa Tarihi Müzesi'ndeki araştırmacı Susan Milbrath, bir takvim taşının ilginç bir yorumunu sunuyor. Milbrath'a göre, bu takvim taşı, Azteklerin güneş tanrısı Tonatiuh'un güneş tutulması sırasında gerçekleşeceğine inandıkları bir olayı temsil etmektedir. Aztekler, bu olayın depremlerle birlikte gerçekleşeceğine inanmaktaydılar. Milbrath, taşın merkezinde Tonatiuh'un yüzünün temsil edildiğine ve Azteklerin güneşi canlı tutmak için insan kurban ettiklerine inanırlar.
Aztek uygarlığının günümüze kadar kalan önemli eserlerinden biri olan 24 tonluk bazalt takvim taşı, Azteklerin kıyameti nasıl beklediklerini ve ondan kaçınmak için planladıkları zeki bir yolunu ortaya koyuyor. Mayaların 2012'de dünyanın sonunun geleceğini tahmin ettiği yanılgısıyla karıştırılan Aztekler, gerçek bir kıyamet efsanesine sahipti.
Aztek İmparatorluğu, M.Ö. 1325'ten 1520'lere kadar bugünkü orta Meksika'nın büyük bir kısmını kontrol ediyordu. İspanyollar, bugün Güneş Taşı olarak bilinen 12 fit genişliğindeki takvim taşını keşfedilmeden önce yüzü aşağıya bakacak şekilde gömmüşlerdi. Aztek başkenti Tenochtitlan'ın ana meydanında sergilenen taşın, muhtemelen en değerli tutsakların kurban edildiği bir yer olduğu düşünülüyor.
Aztekler, dünyanın sonunun geleceğine inandıkları 4 Olin gününde takvim taşında bir tutsağı kurban ederlerdi. Bu gün, takvim döngüsünde her 260 günde bir tekrar ederdi. Her döngüde bir tutsak daha kurban edilir ve ertesi gün güneş yeniden doğardı. Milbrath, Aztek takvim sistemine göre, 21. yüzyıla kadar bir güneş tutulmasının 4 Olin gününe denk gelmeyeceğini belirtiyor.
Azteklerin astronomiye olan ilgisi, dini inançlarıyla iç içe geçmiş bir şekilde ilerlemişti. Birçok uzmana göre, astronomi ve din her zaman bağlantılı olmuştur. Geceleyin elektrik ışıklarının olmadığı dönemlerde, tek yapmanız gereken yukarıya bakıp gökyüzündeki yıldızların sonsuzluğunu görmekti. Aztekler, bu gözlem ve anlayışlarıyla astronomiye büyük bir önem veriyorlardı.