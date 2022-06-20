Fiyatlar düştü tutana aşk olsun! Yağ, bakliyat ürünlerinde indirim! Bu hafta 100 TL altında... Pazartesi geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Pazartesi geldi A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Fiyatlar düştü tutana aşk olsun! Yağ, bakliyat ürünlerinde indirim! Bu hafta 100 TL altında satılan ürünler listelendi. 2022 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste haberimizde! Yeni haftanın yeni indirimli ürünleri şöyle...
20.06.2022 08:53 - Son Güncelleme: 20.06.2022 08:54
A-101 19 Haziran yeni güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta A-101 zincir marketlerinde tereyağı, yumurta, pirinç, peynir, meyve ve sebze, kağıt havlu, şampuan, atıştırmalık ve elektronik eşyalar indirimden satılıyor. Vatandaşlar merakla bekliyordu ve duyuru geldi. Fiyatla düşer düşmez marketlere akın başladı. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...