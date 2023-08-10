UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak. İşte Fenerbahçe Maribor maçı canlı yayını...
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek. İşte Fenerbahçe Maribor maçı canlı yayını...
FENERBAHÇE - MARIBOR MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, İsmail, Zajc, Tadic, İrfan, King, Dzeko
Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic
FENERBAHÇE - MARIBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Ülker Stadyumu'nda yapılacak müsabakanın S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.