Fenerbahçe Maribor maçı canlı izle 📺 10 Ağustos 2023 Fenerbahçe Maribor maçı bedava FULL HD, 4K canlı izle!

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak. İşte Fenerbahçe Maribor maçı canlı yayını...