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Fenerbahçe Maribor maçı canlı izle 📺 10 Ağustos 2023 Fenerbahçe Maribor maçı bedava FULL HD, 4K canlı izle!

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak. İşte Fenerbahçe Maribor maçı canlı yayını...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 21:55 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 21:55
Fenerbahçe Maribor maçı canlı izle 📺 10 Ağustos 2023 Fenerbahçe Maribor maçı bedava FULL HD, 4K canlı izle! 1

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek. İşte Fenerbahçe Maribor maçı canlı yayını...

Fenerbahçe Maribor maçı canlı izle 📺 10 Ağustos 2023 Fenerbahçe Maribor maçı bedava FULL HD, 4K canlı izle! 2

FENERBAHÇE - MARIBOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, İsmail, Zajc, Tadic, İrfan, King, Dzeko

Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic

Fenerbahçe Maribor maçı canlı izle 📺 10 Ağustos 2023 Fenerbahçe Maribor maçı bedava FULL HD, 4K canlı izle! 3

FENERBAHÇE - MARIBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Ülker Stadyumu'nda yapılacak müsabakanın S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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