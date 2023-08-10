Fenerbahçe Maribor maç sonucu: 3-1 (ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Slovenya'nın temsilcisi Maribor'u 3-1 mağlup ederek rövanş için önemli bir avantaj elde etti. Maçta gösterdiği etkili performansla Fenerbahçe, ev sahibi olarak sahada üstün bir oyun sergiledi. Bu sonuçla birlikte turun rövanş maçı öncesinde Fenerbahçe, deplasmanda elde edilen avantajıyla öne geçti.