Fenerbahçe Maribor maç sonucu: 3-1 (ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Slovenya'nın temsilcisi Maribor'u 3-1 mağlup ederek rövanş için önemli bir avantaj elde etti. Maçta gösterdiği etkili performansla Fenerbahçe, ev sahibi olarak sahada üstün bir oyun sergiledi. Bu sonuçla birlikte turun rövanş maçı öncesinde Fenerbahçe, deplasmanda elde edilen avantajıyla öne geçti.
Fenerbahçe'nin gollerini 58'de Rodrigo Becao, 62'de İrfan Can Kahveci ve 90+3'te penaltıdan Tadic kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 72'de Strajnar attı. İkinci yarıda oyuna giren Szymanski, iki asist yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'a destek tezahüratlarına bulundu. Sarı-lacivertli ekibin ısınma sırasında taraftarlar "Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahüratlarda bulunurken tecrübeli teknik adam tribünleri gezdi.
Destek tezahüratlarına kayıtsız kalmayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Öte yandan Kuzey Tribününde yer alan taraftarlar, "Fenerbahçe'nin Çocuğu Hacı İsmail Kartal" şeklinde pankart açtı.