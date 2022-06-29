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Faydalarını duyan donup kalıyor! Karpuz kabuğunu çöpe atan bin pişman! İşte karpuz kabuğunun mucizevi kullanım alanları!

A ve C vitamini konusunda güçlü karpuzun kabuklarıda oldukça faydalıdır. Karpuzu yedikten sonra kabuklarını atmayın. İşte karpuz kabuğundan faydalanacağınız alanlar...

takvim.com.tr
29.06.2022 11:02 - Son Güncelleme: 29.06.2022 11:02
Faydalarını duyan donup kalıyor! Karpuz kabuğunu çöpe atan bin pişman! İşte karpuz kabuğunun mucizevi kullanım alanları!

Karpuz birçok kişinin severek tükettiği yaz meyveleri arasında yer alıyor. Fakat karpuz tüketildikten sonra kabukları genelde çöpe gidiyor. Karpuz kabuğu faydaları sebebiyle birçok alanda işimize yarayabilir. Peki, karpuz kabuğu faydaları neler? Karpuz kabuğu yenir mi? Karpuz kabuğu ne işe yarar? İşte merak edilenler...

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Faydalarını duyan donup kalıyor! Karpuz kabuğunu çöpe atan bin pişman! İşte karpuz kabuğunun mucizevi kullanım alanları!

-CİLDİ GENÇLEŞTİRİR GÜZELLEŞTİRİR


Karpuz kabuğunda bol bol antioksidan bulunur. Özellikle yüz bölgesindeki kırışıklık ve yaşlanmayla savaşır.

Faydalarını duyan donup kalıyor! Karpuz kabuğunu çöpe atan bin pişman! İşte karpuz kabuğunun mucizevi kullanım alanları!

-KALP HASTALIKLARINDAN KORUR


Karpuz kabuğunun faydalarından bir diğeri ise kalp hastalıklarına karşı savaşmasıdır. Kan damarları üzerinde gerilmeyi azaltır. Kalp krizi, inme gibi hastalıkları riskini azaltır.

Faydalarını duyan donup kalıyor! Karpuz kabuğunu çöpe atan bin pişman! İşte karpuz kabuğunun mucizevi kullanım alanları!

-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR


Günlük C vitamini ihtiyacın karşılar. Vücudu zararlı organizmalara karşı korur.

Faydalarını duyan donup kalıyor! Karpuz kabuğunu çöpe atan bin pişman! İşte karpuz kabuğunun mucizevi kullanım alanları!

-KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Kilo vermeye yardımcı olur. Yoğun oranda lif içerdiği için tok kalmanızı sağlar.

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