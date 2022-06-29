Faydalarını duyan donup kalıyor! Karpuz kabuğunu çöpe atan bin pişman! İşte karpuz kabuğunun mucizevi kullanım alanları!

Karpuz birçok kişinin severek tükettiği yaz meyveleri arasında yer alıyor. Fakat karpuz tüketildikten sonra kabukları genelde çöpe gidiyor. Karpuz kabuğu faydaları sebebiyle birçok alanda işimize yarayabilir. Peki, karpuz kabuğu faydaları neler? Karpuz kabuğu yenir mi? Karpuz kabuğu ne işe yarar? İşte merak edilenler...