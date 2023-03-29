Fatih Sultan Mehmet'in ölümüyle ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! 542 yıldır çözülemeyen sır! İşte Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri
542 yıldır çözülemeyen sır! Fatih Sultan Mehmet'in ölümüyle ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız. Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri merak konusu oluyor. Fatih Sultan Mehmet'in ölümü Türk tarihindeki çözülemeyen sayılı olaylardan birisidir. Tarihte pek çok liderin ölümü aydınlanamadı. Tarihimizdeki en önemli muammalardan birisi de Fatih Sultan Mehmet'in zehirlenip zehirlenmediği meselesi oldu. Ortada üç farklı iddia bulunuyor. Tarihçilerin açıklamaları bu konuda merak edildi.
29.03.2023 08:55 - Son Güncelleme: 29.03.2023 08:55
Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun tarihi boyunca 36 padişah farklı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bazıları yaşlılık nedeniyle vefat ederken bazıları da çeşitli hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. 542 yıl önce bugün Kocaeli'ye bağlı Gebze yakınlarında yeni bir sefere çıkarken vefat etmişti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen Fatih Sultan Mehmet'in ölüm nedeni hala tartışılan bir konu oluyor. Gelin başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere tüm padişahların ölüm nedenlerini birlikte inceleyelim.