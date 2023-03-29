Fatih Sultan Mehmet’in ölümüyle ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! 542 yıldır çözülemeyen sır! İşte Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun tarihi boyunca 36 padişah farklı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bazıları yaşlılık nedeniyle vefat ederken bazıları da çeşitli hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. 542 yıl önce bugün Kocaeli'ye bağlı Gebze yakınlarında yeni bir sefere çıkarken vefat etmişti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen Fatih Sultan Mehmet'in ölüm nedeni hala tartışılan bir konu oluyor. Gelin başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere tüm padişahların ölüm nedenlerini birlikte inceleyelim.