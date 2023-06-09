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F-35, Su-57, J-31... Dünyanın en iyi savaş uçakları belli oldu: Listeye ilk sıradan demir attılar

Dünyadaki en güçlü savaş uçakları hakkında birçok farklı detay ve kriter göz önüne alınıyor. ABD, Çin ve Rusya'da üretilen uçaklardan olan F-35, J-31 ve Su-57'nin özellikleri bu kapsamda merak konusu oluyor. Üretilen savaş uçaklarının özellikleri ise duyanları şaşırtıyor. En gelişmiş savaş uçakları arasında yer alan Amerikan yapımı F-35, Çin yapımı J-31 ve Rus yapımı Su-57 savaş uçakları askeri teknolojideki en son yenilikleri içerisinde barındırıyor.

09.06.2023 09:37 - Son Güncelleme: 09.06.2023 09:37
F-35, Su-57, J-31... Dünyanın en iyi savaş uçakları belli oldu: Listeye ilk sıradan demir attılar

Amerikan yapımı F35, Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-31 savaş uçakları dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçakları arasında yer alıyor. ABD ve Rusya'yı temsil eden bu iki uçak savaş, manevra, havada kalma süresi, motor gücü, hava saldırıları ve radar sistemi açısından farklılıklar gösteriyor. J-31, SU-57 ve F-35 savaş uçakları, özellikleri bakımından farklılıklar gösteriyor. Fiziksel yapılarının yanı sıra manevra yetenekleri ve radar özellikleri, bu iki uçağı birbirinden ayırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
F-35, Su-57, J-31... Dünyanın en iyi savaş uçakları belli oldu: Listeye ilk sıradan demir attılar

O UÇAK LİSTEYE BİRİNCİ SIRADAN GİRİŞ YAPTI

En son teknoloji özellikleri, gelişmiş silah sistemleri ve radarıyla dünyadaki rakiplerini geride bırak ABD yapımı F-35, dünyanın en gelişmiş savaş uçakları sıralamasında 1. oldu.

F-35, Su-57, J-31... Dünyanın en iyi savaş uçakları belli oldu: Listeye ilk sıradan demir attılar

Savaş uçakları için hız ve manevra kabiliyeti oldukça önemli bir gösterge oluyor.

F-35, Su-57, J-31... Dünyanın en iyi savaş uçakları belli oldu: Listeye ilk sıradan demir attılar

EN HIZLI O ÇIKTI

En hızlı savaş uçağı olarak F-15E Strike Eagle, 2.5 Mach hıza kadar ulaşabilirken, en manevra kabiliyetli savaş uçağı olarak F-22 Raptor gösterilebiliyor.

F-35, Su-57, J-31... Dünyanın en iyi savaş uçakları belli oldu: Listeye ilk sıradan demir attılar

Savaş uçaklarının silah ve füze kapasitesi de önemli bir ölçüttür. Bu ölçütte en yüksek puana sahip savaş uçağı olarak Su-35, 12 füze kapasitesi ile öne çıkıyor.

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