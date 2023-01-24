EYT’liye müjde! 2000,2001,2002, 2003 sonrasına 5.000 gün detayı! SSK, Bağ-Kur’lunun prim borcuna yapılandırma! 2023 emeklilik kredisiyle..

50 BİN TL DÜŞECEK

Bağ-Kur kapsamında 2021'den önce borçlarıyla birlikte silinen prim günlerini ihya edecek (geçmiş dönemlerin satın alınması) olan EYT'liler de yapılandırmadan yararlanabilecek. İhyada da diğer borçlarda olduğu gibi peşin ödemede faizler silinecek. Yapılandırmadan yararlananların borç yükü faiz indirimiyle birlikte yaklaşık üçte bir azalacak. İhya için 150 bin lira yatıracak olan Bağ-Kur'lunun ödeyeceği tutar 100 bin liraya düşecek.