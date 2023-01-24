EYT'liye müjde! 2000,2001,2002, 2003 sonrasına 5.000 gün detayı! SSK, Bağ-Kur'lunun prim borcuna yapılandırma! 2023 emeklilik kredisiyle..
Yapılandırmadan yararlananların borç yükü faiz indirimiyle birlikte yaklaşık üçte bir azalacak. İhya için 150 bin lira yatıracak olan Bağ-Kur'lunun ödeyeceği tutar 100 bin liraya düşecek.
Son dakika EYT borçlanma detayları merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketinin devreye girmesiyle birlikte EYT ile emeklilik bekleyenler kamu bankalarından alacakları krediyi emekli maaşlarıyla geri ödeyebilecek. Milyonlarca vatandaşı borç yükünden kurtaracak olan borç yapılandırma paketi, emeklilik için gün sayanlara da ilaç gibi gelecek. İşte EYT prim borcu yapılandırma ve tüm detaylar...
%90'I SİLİNECEK
Milyonlarca vatandaşı borç yükünden kurtaracak olan yapılandırma paketi prim günü eksik olan EYT'li Bağ- Kur'lulara da ikinci müjde oldu. Yapılandırmayla faizlerin yüzde 90'ı silinecek, peşin ödemelerde faizsiz, taksitte uzun vadeli, uygun koşullarda ödeme imkânı sunulacak.
EYT'liye müjde! SSK, Bağ-Kur'lunun prim borcuna yapılandırma! 5.000 gün detayı! 2023 emeklilik kredisiyle...
50 BİN TL DÜŞECEK
Bağ-Kur kapsamında 2021'den önce borçlarıyla birlikte silinen prim günlerini ihya edecek (geçmiş dönemlerin satın alınması) olan EYT'liler de yapılandırmadan yararlanabilecek. İhyada da diğer borçlarda olduğu gibi peşin ödemede faizler silinecek. Yapılandırmadan yararlananların borç yükü faiz indirimiyle birlikte yaklaşık üçte bir azalacak. İhya için 150 bin lira yatıracak olan Bağ-Kur'lunun ödeyeceği tutar 100 bin liraya düşecek.
EYT'LİYE %30 ZAM
Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi emekli aylığından 60 aya varan kesinti ile kolay emeklilik yolu açılabilir. Bu yıl emekli olacak EYT'liler de yüzde 30 zam alacak, aylıklarından bir kesinti yapılması söz konusu olmayacak. Emeklilik planlaması yaparken, borçlanmada acele edilmemeli, hangi statüden emekli olunacağı konusu iyi araştırılmalı. EYT düzenlemesi ve borç yapılandırma kapsamında sunulacak yeni fırsatlara ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:
EYT kapsamında Bağ-Kur'lu kadın çalışan 7.200, erkekler de 9 bin prim günü ile emekli olabilecek. Ayrıca kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurma koşuluyla 5.400 prim gününü tamamlayanlara kısmi emeklilik hakkı verilecek.