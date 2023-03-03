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Evdeki 3 kelimeden 2'sini bulan çok 1'ini gören yok! Sürede dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor!

Zeka oyunları yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için popüler bir araç olarak ön plana çıkıyor. Bu oyunlar zihinsel çabayı arttırarak beynin farklı bölgelerinin çalışmasını sağlıyor. Sizinle bugün paylaştığımız bu resimde sizlere bir zeka oyunu çözümü sunulmaktadır. Görüldüğü üzere evin çeşitli alanlarında 3 kelime gizlendi. Sizlere tanımlanan süre içinde bu kelimeleri bulursanız başarılı sayılacaksınız.

03.03.2023 11:45 - Son Güncelleme: 03.03.2023 11:52
Evdeki 3 kelimeyi 2’sini bulan çok 1’ini gören yok! Sürede dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor!

Evdeki 3 kelimeden 2'sini bulan çok 1'ini gören yok. Sürede dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor. Resimde, evin etrafına gizlenmiş üç kelime aranmaktadır. Bu kelimelerin hepsi, resmin çizimleri arasında kamufle edilmiştir. Kelimeleri bulmak için öncelikle resmi dikkatlice incelemek gerekiyor.

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Evdeki 3 kelimeyi 2’sini bulan çok 1’ini gören yok! Sürede dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor!

EVDEKİ 3 KELİMEYİ 2'SİNİ BULAN ÇOK 1'İNİ GÖREN YOK

Yukarıdaki resimde bir evin etrafına gizlenmiş üç gizli kelimeyi de bulmanız gerekiyor.

Evdeki 3 kelimeyi 2’sini bulan çok 1’ini gören yok! Sürede dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor!

Dikkatli bir zihin tüm kelimeleri saniyeler içinde bulabilir.

Evdeki 3 kelimeyi 2’sini bulan çok 1’ini gören yok! Sürede dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor!

İlk kelime, "BUL" kelimesidir. Bu kelime, evin çatısının orta tarafında yer almaktadır. Kelime siyah çizgilerin arasına gizlenmiştir.

Evdeki 3 kelimeyi 2’sini bulan çok 1’ini gören yok! Sürede dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor!

İkinci kelime ise "SEN" kelimesidir. Bu kelime, evin arka bahçesindeki çalıların arasında yer almaktadır. Kelime çizgilerin arasına gizlenmiştir.

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