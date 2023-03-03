Evdeki 3 kelimeden 2'sini bulan çok 1'ini gören yok. Sürede dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor. Resimde, evin etrafına gizlenmiş üç kelime aranmaktadır. Bu kelimelerin hepsi, resmin çizimleri arasında kamufle edilmiştir. Kelimeleri bulmak için öncelikle resmi dikkatlice incelemek gerekiyor.