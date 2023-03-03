Evdeki 3 kelimeden 2'sini bulan çok 1'ini gören yok! Sürede dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor!
Zeka oyunları yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için popüler bir araç olarak ön plana çıkıyor. Bu oyunlar zihinsel çabayı arttırarak beynin farklı bölgelerinin çalışmasını sağlıyor. Sizinle bugün paylaştığımız bu resimde sizlere bir zeka oyunu çözümü sunulmaktadır. Görüldüğü üzere evin çeşitli alanlarında 3 kelime gizlendi. Sizlere tanımlanan süre içinde bu kelimeleri bulursanız başarılı sayılacaksınız.
03.03.2023 11:45 - Son Güncelleme: 03.03.2023 11:52
Evdeki 3 kelimeden 2'sini bulan çok 1'ini gören yok. Sürede dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor. Resimde, evin etrafına gizlenmiş üç kelime aranmaktadır. Bu kelimelerin hepsi, resmin çizimleri arasında kamufle edilmiştir. Kelimeleri bulmak için öncelikle resmi dikkatlice incelemek gerekiyor.