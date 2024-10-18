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Evde olsa yüzüne bakılmaz! Uçak yolculuklarında neden domates suyu içeriz?

Uçak yolculukları genellikle stresli bir deneyime işaret eder. Bu durum yolcuların içecek tercihlerinde değişikliğe gitmesine yol açabilir. Peki uçakta içilen domates suyu evdekine göre neden daha lezzetli geliyor? İşte domates suyunun uçuşlarda tercih edilme sebepleri...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 10:28 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:53
Evde olsa yüzüne bakılmaz! Uçak yolculuklarında neden domates suyu içeriz?

Almanya'nın önde gelen hava yolu şirketi Lufthansa'nın yaptığı bir araştırmaya göre uçak içinde tüketilen domates suyu yolcular tarafından evde içilene göre çok daha lezzetli bulunuyor. Peki bu ilginç tercihlerin ardındaki nedenler neler? İşte domates suyunun uçuşlardaki popülaritesini artıran faktörler...

Evde olsa yüzüne bakılmaz! Uçak yolculuklarında neden domates suyu içeriz?

Daha lezzetli olduğu düşünülüyor

Uçaktaki düşük basınç ve kuru hava domates suyunun daha asidik ve mineral bir tat kazanmasına neden oluyor. Bu da domates suyu tüketimini artırıyor.

Evde olsa yüzüne bakılmaz! Uçak yolculuklarında neden domates suyu içeriz?

Tat duyusundaki değişiklikler

Düşük basınç tat alma duyularını baskılayarak birçok yiyecek ve içeceğin tadının lezzetsiz gelmesine yol açıyor. Ancak domates suyu bu şartlarda daha lezzetli bulunuyor.

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