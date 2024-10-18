Evde olsa yüzüne bakılmaz! Uçak yolculuklarında neden domates suyu içeriz?

Almanya'nın önde gelen hava yolu şirketi Lufthansa'nın yaptığı bir araştırmaya göre uçak içinde tüketilen domates suyu yolcular tarafından evde içilene göre çok daha lezzetli bulunuyor. Peki bu ilginç tercihlerin ardındaki nedenler neler? İşte domates suyunun uçuşlardaki popülaritesini artıran faktörler...

Daha lezzetli olduğu düşünülüyor Uçaktaki düşük basınç ve kuru hava domates suyunun daha asidik ve mineral bir tat kazanmasına neden oluyor. Bu da domates suyu tüketimini artırıyor.